Коллегам прыгнувшего с моста в Гродно водителя сказали молчать

ГРОДНО, 9 ноя – Sputnik, Инна Гришук. Прыжок водителя городского автобуса с 30-метрового моста в Неман в разгар рабочего дня на глазах у пассажиров стал самой обсуждаемой темой недели не только в Гродно.

Инцидент произошел в областном центре днем 4 ноября. Водитель городского автобуса, который следовал по маршруту №21, остановил автобус с пассажирами на Старом мосту. Затем перекинул ноги через перила и прыгнул в Неман с 30-метровой высоты . Мужчину унесло течением примерно на 300-400 метров, из воды его достали спасатели. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.



© Sputnik/ Александр Онопа УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом

Известно, что 57-летний водитель в тот день заканчивал смену, до конца работы ему оставалось примерно час. Коллеги не заметили, чтобы он был в плохом настроении или подавленном состоянии. Были ли у него проблемы дома, он не рассказывал. Многие подчеркивают, что прыгнувший с моста мужчина не был слабым духом человеком. Известно, что на данный момент по случаю проводится проверка, милиция выяснила, что поступок водителя не связан с криминальным событием.

Коллеги по автопарку утверждают, что поводом для нервного срыва послужили нарушения в условиях труда. Водители гродненского автобусного парка намеревались подать соответствующую жалобу в прокуратуру и другие надзорные органы, но передумали. Sputnik выяснял почему.

Водителям закрыли рот?

Общее собрание коллектива Гродненского автобусного парка состоялось по инициативе руководства. Как рассказали Sputnik его участники, один из главных вопросов, которые стояли на повестке дня, – это намерение активных работников отправить жалобу в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.

Подписать текст документа первоначально были готовы многие, но после "разбора полетов" у начальства инициатор обращения от своего намерения отказался. По словам собеседников Sputnik, этот водитель удалился из общего чата и не хочет общаться на эту тему. Они убеждены, что причина – угроза уволить недовольного условиями труда.



© Sputnik/ Варвара Гертье Спасенный из реки в Гродно водитель находится в реанимации

В автопарке предполагают, что руководство автобусного парка старается всеми силами "замять" случай.

"Наш директор – депутат горсовета, ему не хочется портить свою репутацию. У него есть связи с городским и областным начальством, поэтому не даст ход проблеме", – убеждены в автопарке.

Коллеги прыгнувшего с моста водителя говорят, что пока никого не пускают к пострадавшему.

Недовольны зарплатой

Сегодня водители наотрез отказываются сообщать журналистам о ситуации в организации. Хотя не отрицают, что проблемы, о которых они планировали рассказать в жалобе, остались, и их нужно решать.

Главная проблема, о которой рассказывали водители городских автобусов сразу после происшествия с коллегой, – это очень низкая зарплата. В основном это касается молодых работников, стаж которых в организации меньше 7–10 лет. Если они будут отрабатывать положенную норму часов в месяц, то их зарплата составит 500–550 рублей.

"На такие деньги семью не прокормишь, не проживешь. Чтобы получка вышла больше, надо работать в выходные дни, выходить внеурочно", – рассказали водители.

Обычно график водителя такой: шесть дней рабочих – затем день выходной, потом шесть дней – два выходных. Когда выпадает два дня выходных, то почти все соглашаются поработать в один из них. Но водители рассказывают, довольно часто их просят выходить и в единственный выходной. Многие вынуждены соглашаться, чтобы иметь прибавку к получке.

Проблема и в том, что за работу в положенный выходной день они не получают двойную оплату труда. По словам водителей, диспетчер предлагает на подпись бумагу, где сотрудник дает согласие на внеурочную работу. Хотя еще год или полтора назад такую работу оплачивали по повышенным тарифам.

Работают по 250 часов в месяц и платят за бензин

"Знаю, что водителям троллейбусного управления недавно зарплату подняли на 25%. Теперь они могут по 1000–1100 рублей получать. И это за норму часов, без переработок", – рассказал один из водителей автопарка.

В автопарке же, чтобы сотруднику получить 100-150 рублей прибавки к зарплате, нужно работать сверх нормы. По нормам положено трудиться примерно 185 часов в месяц, но очень много водителей отрабатывают по 250 часов. Часто приходится выходить на другие маршруты, потому что в коллективе большая текучка кадров. К тому же минимальным количеством людей стараются закрыть все линии. При этом игнорируются нормы труда и отдыха водителей.

Говорят, что график у водителей очень напряженный. Если в табеле стоит 8 часов, то в реальности это 9-10, потому что уходит много времени на подготовку автобусов к выезду. Например, надо отстоять очередь за заправку, затем на мойку и уборку и так далее.

Кроме того, многим водителям приходится доплачивать из зарплаты за топливо.



© Sputnik/ Инна Гришук Автобус в Гродно

"Линейные нормы расхода, которые установлены автопарком, ниже, чем нормы завода-изготовителя", – поясняют водители.

По их словам, перерасход топлива вычитают из зарплаты. В месяц это может быть от 20 до 50 литров. Снизить зарплату могут даже за любую жалобу, которая поступит в адрес водителя. В этом случае сотрудник может лишиться 25% от положенных денег.

Начальство сказало, что ничего не изменится

В коллективе уверены, что решить проблемы поможет повышение зарплаты. Сейчас из-за низких получек и напряженного графика в парке большая текучка кадров. Люди уходят в такси, водителями маршруток, фур, уезжают в Польшу. Бывшие сотрудники не жалеют об уходе и говорят, что после увольнения могут нормально отдыхать и высыпаться, а если перерабатывают, то получают за это положенные деньги.

"На собрании сказали, что никакого повышения зарплаты не будет, ждать этого не нужно. То есть ничего не поменяется", – с сожалением констатировали собеседники Sputnik.

Теперь свои проблемы водители обсуждают только между собой. Кто-то готовится уволиться, говорят, что получили категорию вождения, которая дает право работать на фурах и за границей. Кто-то продолжает терпеть, особенно сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста, а также тот, кто пришел в автопарк ради общежития.

Руководство автобусного парка отказалось комментировать Sputnik инцидент с прыжком водителя с 30-метрового моста в Неман и жалобы на условия труда остальных работников.

"Сейчас на предприятии проходит разбирательство, пока не даем никаких комментариев", – заявил заместитель директора ОАО "Автобусный парк Гродно" Марина Якимович.