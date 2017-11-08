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Бдительные минчане пожаловались на корейцев и вой собаки: они ее съели

09.11.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции Минска были вынуждены отреагировать на сообщение бдительных минчан о возможном убийстве собаки в одной из квартир города, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Бдительные минчане пожаловались на корейцев и вой собаки: они ее съели
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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По данным столичной милиции, сообщение от неравнодушных жителей белорусской столицы поступило в правоохранительные органы накануне.

Звонивший рассказал, что в квартире, где проживают корейцы, ночью был слышен вой собаки. При этом заявитель предположил, что животное граждане Кореи убили и съели.

В ГУВД рассказали, что милиция проверила данное сообщение: собака жива, а выла она от того, что ей стригли когти на лапах.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители установили, что животное живо, а выла собака от того, что ей стригли когти на лапах.

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