Бдительные минчане пожаловались на корейцев и вой собаки: они ее съели

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции Минска были вынуждены отреагировать на сообщение бдительных минчан о возможном убийстве собаки в одной из квартир города, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.



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По данным столичной милиции, сообщение от неравнодушных жителей белорусской столицы поступило в правоохранительные органы накануне.

Звонивший рассказал, что в квартире, где проживают корейцы, ночью был слышен вой собаки. При этом заявитель предположил, что животное граждане Кореи убили и съели.

В ГУВД рассказали, что милиция проверила данное сообщение: собака жива, а выла она от того, что ей стригли когти на лапах.