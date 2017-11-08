Работники брестского ЦУМа вернутся на работу после ремонта

БРЕСТ, 9 ноя – Sputnik. Ориентировочна дата открытия центрального универсального магазина в Бресте – 1 декабря, сообщили Sputnik в УП "Санта-Инвест".

В прошлом году стало известно, что компания "Санта-Инвест" выкупила контрольный пакет акций у ОАО "Брестский центральный универмаг". В ноябре у предприятия сменился генеральный директор. А с января здание торгового центра было закрыто на ремонт.

Как рассказали в УП "Санта-Инвест", формат работы торгового центра изменится. Теперь будут задействованы четыре уровня здания, включая цокольный и третий этажи. Арендная площадь увеличится до 8 тысяч квадратных метров. Эти площади займут около 30 арендаторов, среди которых магазины одежды, белья, обуви, косметики и парфюмерии, бытовой химии, ювелирных украшений, бижутерии, салоны мобильной связи и другие.

На цокольном этаже появится универсам "Центральный" – второй магазин старейшего торгового предприятия Минска, которое недавно заявило о планах по расширению. Ассортимент магазина будет смешанным, он займет площадь около 1500 квадратных метров.

Весь третий этаж ЦУМа будет отдан под зону фудкорта с общей посадочной зоной и раздельными зонами самообслуживания.

Верхний этаж раньше использовался как склад. После ремонта там разместится магазин ОАО "Брестский центральный универмаг".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Здание ЦУМа в Бресте

"Это будет другой формат и другая технология продаж. Отделы – не локализованы, а организовано общее безбарьерное пространство для покупателя. Группы товаров и их ассортимент будут достаточно широкие. Покупатель в Бресте очень ждет, что в ЦУМе будет хорошо, мы хотим сделать все по-новому, по-современному, чтобы от него были самые приятные впечатления", – поделился генеральный директор ОАО "Брестский центральный универмаг" Виктор Замировский.

На четвертом этаже будут продаваться товары для дома, кожгалантерея, игрушки, детская одежда, одежда для взрослых – от верхней до белья, канцелярские товары, сувениры и многое другое.

Не остались без работы

После того как стало известно, что ЦУМ закрывается на длительную реконструкцию, появились опасения, что за этим последуют массовые увольнения. На конец октября 2016 года на предприятии трудилось 214 человек и 36 находилось в декретных отпусках.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Профсоюз будет препятствовать увольнению работников брестского ЦУМа

Тогда новый гендиректор объяснил, что работники, у которых контакты еще не закончатся, будут отправлены на вынужденный простой, и им будет производиться оплата исходя из двух третей их тарифного разряда. Также части своих сотрудников администрация ЦУМа подыскивала работу на других торговых предприятиях.

"В период, когда ЦУМ закрывался на реконструкцию, было трудоустроено порядка 50 человек. В основном на предприятия группы "Санта". Перед открытием мы еще окончательно по цифре набора в штат не определились, но основной состав уже подобран. Из тех бывших работников, которые к нам обращались и с которыми держал связь наш отдел кадров, основную массу мы трудоустроили в открывающемся магазине", – рассказал Замировский.

Сейчас площади торгового центра заняты на 95%. Ориентировочно, к началу декабря ЦУМ уже откроет свои двери для покупателей.