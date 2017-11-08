Тунеядцам придется возмещать льготируемые государством услуги

Социальные иждивенцы будут обязаны возмещать полную стоимость услуг, льготируемых государством.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в парламенте 9 ноября.

Она отметила, что обновленная версия декрета №3 «О содействии занятости» в данное время находится на рассмотрении в Администрации президента.

Министр труда почеркнула, что обновленная версия декрета предусматривает меры, направленные на содействие и стимулирование занятости белорусов, которые действительно хотят работать.

Также декрет №3 поможет вывести из тени тех граждан, которые занимаются нелегальной деятельностью, поэтому планируется принятие мер для полного возмещения затрат, льготируемых государством.

Какие это будут услуги, Костевич не сообщила, отметив только, что вопрос будет еще рассматриваться.