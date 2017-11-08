Идеи архитекторов: океанариум для Минска и теплая остановка

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Белорусские архитекторы доказали, что беспокоятся о согражданах, и представили свои работы на фестивале архитектуры. Корреспондент Sputnik рассматривала эскизы работ и представила обновленный Минск.

Собор под старину и океанариум

Мечты о выходе к морю трансформировались в более приземленные чаяния – в океанариум. Проект оного предложил один из студентов, в океанариуме предусмотрены не только зоны с рыбами, но и бассейны для плавания детей и взрослых. На одном из уровней планируется создать зоны для разных рыб, расположив их по окружности. Посетителей ждали бы подводные тоннели, водопады и даже отдельные номера, так что можно было бы почувствовать себя на экзотическом курорте, не покидая города.



© Sputnik / Елена Васильева Проект Минского океанариума предлагает экскурсию-погружение

Чуть менее притязательный, но не менее нужный проект – идея остановки, на которой вас не продует ветрами. Это также студенческий проект, представленный в рамках конкурса работ юных архитекторов. В лаконичном корпусе остановочного пункта установлены системы обогрева, а на табло демонстрируется карта города, название остановки и даже информация об изменении тарифов. Впрочем, чем ближе холода, тем больше белорусов согласятся на хотя бы один только подогрев без дальнейших изысков.

Некоторые юные архитекторы не разменивались на идеи жилых построек и брались за построение культовых зданий, так что на фестивале представили и проект православного собора.

Такие разные дома

На фестивале можно было рассмотреть, как по-разному видят жилые дома архитекторы разных стран, причем как многоквартирные, так и индивидуальные. Белорусские архитекторы предложили необычный вариант постройки жилого дома – Томаго. Есть два варианта домов — на 115 и на 76 квадратных метров. Речь о доме, который можно собрать буквально за один раз, заказав комплект деталей, почти как мебель Ikea.



© Sputnik / Елена Васильева Дом, построенный с использованием традиционных материалов - тростника и дерева, будет энергоэффективным и экологичным

В моде оказались не только новые технологий представили, но и традиции белорусов, обращение в строительстве к дереву и тростнику. Архитекторы продемонстрировали проект дома в одной из белорусских деревень Юхновка, авторы проекта утверждают, что построенный из этих материалов, дом получился энергоэффективным и экологичным.

Особенно популярным оказался проект домов с видом на поле или реку. Судя по тому, что вариантов таких домов оказалось немало, причем проекты представляли и белорусские, и зарубежные авторы, по пейзажам человек соскучился.

Архитектура в танце

Во время открытия фестиваля выступил вице-премьер Беларуси Василий Жарко. Он отметил, что фестиваль – форум талантливых современных архитекторов и способствует формированию имиджа столицы.



© Sputnik / Елена Васильева На такой остановке пассажиры не замерзнут

"Важно, что в этом году это событие посвящено 950-летию столицы. Новыми архитектурными символами Минска стали Дворец Республики, Дворец Независимости, музей Великой Отечественной войны, гостиница "Ренессанс", аквапарк… Надеюсь, что у гостей будет возможность по достоинству оценить красоту столицы", — отметил Жарко.

Оценить ее красоту можно было прямо во Дворце искусств, где проходило открытие. Многие знаковые архитектурные проекты были представлены в виде эскизов. А открылся фестиваль разностилистическим танцем, организаторы так пытались показать сочетание разных архитектурных стилей, которыми полнится столицы Беларуси.