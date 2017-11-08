9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материнская смертность в Беларуси за последние десять лет снизилась в 10 раз, сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Юлия Савочкина на съезде акушеров-гинекологов и неонатологов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Материнская смертность в Беларуси за последние десять лет снизилась в 10 раз. И мы можем этим гордиться. Динамика перинатальной смертности также имеет выраженную тенденцию к снижению, и в последние годы мы имеем приблизительно стабильный показатель - 3,3-3,4 промилле", - сказала Юлия Савочкина.

По словам главного акушера-гинеколога, в Беларуси, как и во всем мире, снижается численность женщин репродуктивного возраста, повышается возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. "В нашей стране этот возраст составляет в настоящее время 25-26 лет и имеет тенденцию к увеличению, - отметила Юлия Савочкина. - Особую ценность приобретает сохранение каждой беременности и жизни каждого ребенка".

Среди основных задач на ближайшие годы - совершенствование службы планирования семьи, охрана здоровья с акцентом на качественную диспансеризацию лиц репродуктивного возраста, ранее выявление факторов риска развития бесплодия, ранняя диагностика бесплодия и его своевременное лечение.

В Минске 9-10 ноября проходит съезд акушеров-гинекологов и неонатологов Беларуси. Участниками стали не только врачи со всей республики, но и специалисты ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Португалии, Германии, Израиля. Во время секций и круглых столов планируется поднять темы организации оказания помощи матери и ребенку, сохранения и укрепления репродуктивного потенциала, гинекологии в разные возрастные периоды, проблем современной неонатологии.-0-