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Британец в костюме Железного человека попал в Книгу рекордов Гиннеса
09.11.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Британец Ричард Браунинг получил официальный сертификат от Книги рекордов Гиннеса, как самый быстро передвигающийся человек в реактивном летающем костюме, об этом сообщил официальный аккаунт "Гиннес. Мировые рекорды" в Instagram.
"Счастливый день мировых рекордов Гиннеса! Ричард Браунинг, основатель и главный летчик-испытатель британской технологической компании Gravity Industries, внесен в Книгу рекордов Гиннеса в совершенно новой номинации — за самую высокую скорость передвижения в костюме с двигателем", — отметили организаторы.
Рекорд был установлен во время полета над озером в Рединге. Браунинг смог развить скорость в 51,53 км/ч во время третьей попытки. Скорость замеряли на дистанции не менее 100 метров. Процесс сняли на видео.
Весной 2017 года Ричард Браунинг представил прототип летающего костюма, имитирующего экипировку Железного человека. На его разработку ушло около года.
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Рекорд скорости передвижения в реактивном летающем костюме как у Тони Старка из фильма "Железный человек" установил основатель британского стартапа Gravity Industries.
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