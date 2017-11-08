Тунеядцам придется возмещать льготируемые государством услуги

Социальные иждивенцы будут обязаны возмещать полную стоимость услуг, льготируемых государством.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в парламенте 9 ноября.

Она отметила, что обновленная версия декрета №3 «О содействии занятости» в данное время находится на рассмотрении в Администрации президента.

Министр труда почеркнула, что обновленная версия декрета предусматривает меры, направленные на содействие и стимулирование занятости белорусов, которые действительно хотят работать.

Также декрет №3 поможет вывести из тени тех граждан, которые занимаются нелегальной деятельностью, поэтому планируется принятие мер для полного возмещения затрат, льготируемых государством.

Какие это будут услуги, Костевич не сообщила, отметив только, что вопрос будет еще рассматриваться.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

После этого Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказывалисья, но дали «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут.

Президент потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов, что у чиновников сделать пока так и не получилось .