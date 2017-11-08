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Памятник белорусским милиционерам открыли в Гомеле

09.11.2017 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 9 ноября – Sputnik. Бронзовую скульптуру "100 год беларускай міліцыі" установили в областном центре за деньги спонсоров и офицерского собрания гомельской милиции.

Памятник белорусским милиционерам открыли в Гомеле
© Sputnik / Виктор Толочко
Памятник городовому появился в Минске

Памятник посвящен героизму погибших на службе милиционеров. С постамента на прохожих смотрит 40-летний старший лейтенант, прошедший Великую Отечественную войну. В руках у него жезл и свисток, на плече – полевая сумка, рядом – советский мотоцикл М-72.

Двухметровый страж правопорядка в бронзе – собирательный образ из 50-х прошлого столетия, без привязки к конкретному человеку.

"Амнистия 1953 года спровоцировала всплеск преступности в Советском Союзе, из лагерей и колоний вместе с невинно осужденными людьми на свободу вышли отпетые уголовники. Этот период в истории милиции является одним из трагических и сложных. Вот почему выбор пал воплотить в металле образ милиционера того времени", – объяснил ветеран органов внутренних дел, активист областного совета ветеранов Геннадий Курлович.

Над воплощением идеи УВД Гомельской области работал известный белорусский скульптор Валерий Кондратенко, автор мемориальных комплексов "Операция "Багратион" и "Битва за Днепр".

Для скульптора придумать понятную композицию было непросто. Даже когда определились с концепцией, много времени ушло на выяснение деталей, вплоть до пуговиц на милицейской форме.

Памятник белорусским милиционерам открыли в Гомеле
© Sputnik/ Анна Соколова
Скульптор Валерий Кондратенко у своей работы

"К исторической достоверности отношусь очень серьезно, поэтому постоянно обращался к специализированным источникам и ветеранам милиции, чтобы образ их "коллеги" получился правдоподобным", – рассказал нюансы года работы над скульптурой Кондратенко.

Памятник высотой 2,4 метра и, весом 1,3 тонны установили недалеко от привокзальной площади. В церемонии открытия приняли участие руководители Министерства внутренних дел, областного и городского исполнительных комитетов, ветераны и личный состав органов внутренних дел Гомельского гарнизона.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Двухметровый страж правопорядка в бронзе – собирательный образ из 50-х прошлого столетия, без привязки к конкретному человеку.

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