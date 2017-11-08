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Крупный самогонный "цех" под Молодечно охраняли бойцовые псы

09.11.2017 16:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции Минской области выявили крупное производство самогона в Молодечненском районе, сообщили в областном УВД.

Отрабатывая контакты молодечненских торговцев самогоном, сотрудники РОВД вышли на двух крупных самогонщиков и изъяли более 800 литров самогона и более 15 тонн браги.

Крупный самогонный "цех" под Молодечно охраняли бойцовые псы
© Фото: УВД Брестского облисполкома
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"В деревне Вязовец милиционеры прямо во время изготовления самогона были задержаны двое 40-летих мужчин, жителей Молодечненского и Сморгонского районов", — сообщил Sputnik в четверг заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей.

По его словам, к моменту визита стражей порядка самогонщики уже успели выгнать почти 600 литров самогона, который они уже разлили в емкости для последующей доставки на "точки".

"Более восьми тонн готовой браги еще ждали своей очереди", — сказал Амбражей.

Он также отметил, что самогонный "цех" был оборудован в безлюдном месте, обнесен высоким забором, его охраняли два пса бойцовских пород.

"Самогонщики максимально механизировали производство. Использовали миксеры, насосы. А для ускорения процессов брожения, в чаны с брагой добавляли химические активаторы", — отметил представитель УВД.

Еще одно самогонное производство ликвидировано в ходе рейдов в Молодечненском районе, на одном из хуторов.

"Самогонный аппарат был установлен сарае, а под сараем была вкопана 15-20 тонная цистерна, в которую сливались отходы самогонного производства", — рассказал Амбражей.

Милиция в этом "цехе" изъяла 240 л самогона и более 7,5 тонн браги.

Он также отметил, что в обоих случаях производства находились в антисанитарных условиях, для очистки "сивухи" самогонщики использовали простейшие фильтры.

В отношении злостных самогонщиков, которые уже не первый раз привлекаются к ответственности, назначена проверка, в настоящее время идет демонтаж многотонных самогонных аппаратов, сообщил Амбражей.

Всего же с начала года милицией Минской области к ответственности за незаконное хранение, перевозку и сбыт алкоголя привлечено более 2,3 тысячи нарушителей, изъято около 160 тонн суррогата, демонтировано 325 самогонных аппаратов, сообщили в УВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты приступили к демонтажу многотонных самогонных аппаратов, найденных в Минской области.

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