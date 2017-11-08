Любой объект строительства должен быть огорожен - Минстройархитектуры

9 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Любой объект строительства должен быть огорожен, заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич.

Он прокомментировал трагедию, которая произошла 1 ноября в Могилеве, где под рухнувшей плитой в строящемся частном доме оказались зажаты двое мальчиков, один из которых погиб. "Это полная вина застройщика, он обязан был обеспечить защиту строящегося объекта от внешнего доступа. По законодательству, любой объект строительства должен иметь ограждение. Этот дом являлся объектом строительства. И то, что он пятого класса сложности и не попадает под прохождение экспертизы Госстройнадзора, не снимает ответственности с застройщика", - сказал он.

Дмитрий Семенкевич также отметил, что ограждение приусадебного участка необязательно, в отличие от ограждения стройплощадки - вне зависимости от того, частный это дом или многоквартирный. "Чем отличается строительство таких домов? Они могут представлять одинаковую опасность. Застройщику дома в Могилеве, видимо, не хватало денежных средств на завершение строительства, он не законсервировал объект. Это очень опасный объект, если плита упала. Местные власти должны проверять такие районы, это их непосредственная задача и ответственность застройщиков. На законодательном уровне все предусмотрено", - отметил Дмитрий Семенкевич.

Как сообщалось, УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. Следствием дополнительно возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности в отношении должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка и иные тяжкие последствия.-0-