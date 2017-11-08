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Экс-заместителю министра по ЧС Бегуну грозит 8 лет колонии

09.11.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Государственный обвинитель попросил суд приговорить бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бегуна, который обвиняется в получении взяток, 8 лет лишения свободы в условиях колонии усиленного режима. Также гособвинитель запросил для Бегуна конфискацию имущества.

В суде Заводского района Минска в четверг прошли судебные прения сторон. Судебное разбирательство по делу о взятках в МЧС длилось два месяца.

Экс-заместителю министра по ЧС Бегуну грозит 8 лет колонии
© Sputnik / Виктор Толочко
За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

Второму фигуранту — бизнесмену Александру Грицу, который обвиняется в даче незаконных денежных вознаграждений Бегуну, прокурор попросил наказание не связанное с лишениям свободы — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительную колонию, так называемой "домашней химии".

Как ранее сообщал Sputnik, Бегун обвиняется в том, что получил от своего подельника-коммерсанта взятки на сумму более 100 миллионов неденоминированных рублей, четыре тысячи деноминированных рублей и 5 тысяч долларов. По версии следствия, взятки предприниматель привозил экс-замминистру прямо домой.

Обвиняемый предприниматель, который возглавляет строительную фирму, как и Бегун, находился под стражей. В ходе судебного процесса он признал свою вину и рассказал, как бывший замминистра в своем кабинете склонил его к даче взяток.

Основной фигурант дела — экс-заместитель министра Бегун — вину свою признал только по одному эпизоду — взятке в размере 5 тысяч долларов, на которой его и задержали с поличным. В ходе допроса в суде Гриц сообщил, что Бегун собирался потратить эти деньги для отдыха на Гоа.

Бегун был задержан в марте 2017 года. О его задержании сообщил глава государства во время общения с работниками предприятия "Кроноспан" в Могилеве. Тогда белорусский лидер рассказал, что чиновник и бизнесмен были взяты на месте.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Для бизнесмена, обвиняемого в даче взяток бывшему заместителю министра, прокурор попросил наказание, не связанное с лишением свободы.

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