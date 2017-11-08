Прокуратура проверит автопарк, водитель которого прыгнул с моста

МИНСК, 9 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Прокуратура Гродно проверит, как исполняется трудовое законодательство в автопарке, один из водителей которого на минувшей неделе прыгнул в Неман с 30-метрового моста на глазах у пассажиров.

Одной из причин проверки стали заявления водителей о нарушениях в организации.

Как сообщила старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель, прокуратура Гродно инициирует проверку исполнения трудового законодательства в автобусном парке Гродно. В том числе будут проверена информация о нарушениях трудовых норм по условиям труда, оплаты труда и другим фактам, о которых рассказывали сотрудники автопарка в СМИ. Проверка еще не началась. Сейчас она на этапе согласования.

Нестандартный случай произошел днем 4 ноября в Гродно. Водитель городского автобуса внезапно остановился на мосту через Неман в центре города и прыгнул в реку с 30-метровой высоты. После инцидента коллеги водителя предположили, что причиной такого отчаянного шага могли стали стрессовые условия труда и переработки.

Сотрудники автопарка рассказывали о низких зарплатах, которые вынуждают сотрудников соглашаться на многочисленные переработки, о недоплатах за работу в выходные дни. По их словам, большинству водителей приходится из своего кармана платить за пережог бензина, так как установленные нормы якобы ниже расхода топлива у машин.

Более подробно о своих проблемах активные представители коллектива автопарка Гродно хотели рассказать в жалобе, которую планировали направить в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Однако после больших выходных на предприятии прошел "разбор полетов" с начальством, личные разговоры с недовольными. В итоге жалобу отправлять не стали.

В настоящее время ОВД Октябрьского района Гродно проводит проверку по данному случаю, милиция выяснила, что прыжок водителя с моста не связан с криминалом.

До сих пор 57-летний водитель находится в тяжелом состоянии в местной больнице. В настоящее время он не в состоянии рассказать о причинах своего поступка.