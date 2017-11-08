Инспекторов Россельхознадзора не пустили на белорусские предприятия

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Представителей Россельхознадзора не допустили на ряд белорусских сельскохозяйственных предприятий, сообщили в пресс-службе российского ведомства в четверг.

Беларусь увеличила поставки томатов, яблок и грибов в Россию, из-за чего с 23 по 28 октября представители Россельхознадзора хотели провести проверку в республике.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, эксперты Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию томатов, грибов и яблок в стране. На семь же предприятий представителей ведомства не пустили.

Представителей Россельхознадзора не пустили на СУП "АзотСервис", СПК имени Кремко, ФХ "СОВ Агро-продукт", ФХ "Гедеон", ООО "Бренд Каприз", СФ "Клецкий" и к ИП Мартыненко.

Россельхознадзор обратился в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь и предложил прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставку в РФ растительной продукции "высокого фитосанитарного риска" данных предприятий.

Белорусская сторона пока заявления российского ведомства никак не комментировала.