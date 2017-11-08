Госавтоинспекция в выходные уделит особое внимание автодорогам Р23 и Р28

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в предстоящие выходные уделит особое внимание автодорогам Минск-Микашевичи (Р23) и Минск-Молодечно-Нарочь (Р28), сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Массированная отработка дорог начнется с 15.00 10 ноября. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять выявлению и пресечению фактов превышения установленной скорости движения, нарушений ПДД пешеходами и велосипедистами, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), фактов управления транспортным средством нетрезвыми и не имеющими прав водителями.

Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль. Массированная отработка автодорог Р23 и Р28 продлится до позднего вечера 12 ноября.-0-