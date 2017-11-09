Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Гособвинитель попросил суд приговорить экс-замминистра МЧС Дмитрия Бегуна, обвиняемого во взяточничестве, к восьми годам колонии усиленного режима с конфискацией, слушание прошло в четверг в суде Заводского района Минска.



© Sputnik / Виктор Толочко За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

Разбирательство по делу о взятках в Министерстве чрезвычайных ситуаций велось на протяжении двух месяцев .

Для второго фигуранта дела – бизнесмена Александра Грица – прокурор попросил пять лет ограничения свободы без направления в колонию. Гриц обвиняется в даче взяток Бегуну.

Ранее Sputnik сообщал, что Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, четыре тысячи деноминированных и пять тысяч долларов. Следствие утверждает, что коммерсант привозил взятки Бегуну домой.

Экс-замминистра признал вину только по факту долларовой взятки, с которой он и был задержан с поличным.

Бегуна задержали в марте текущего года. Об этом сообщил лично президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилев.