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Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией
09.11.2017 22:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Гособвинитель попросил суд приговорить экс-замминистра МЧС Дмитрия Бегуна, обвиняемого во взяточничестве, к восьми годам колонии усиленного режима с конфискацией, слушание прошло в четверг в суде Заводского района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Разбирательство по делу о взятках в Министерстве чрезвычайных ситуаций
Для второго фигуранта дела – бизнесмена Александра Грица – прокурор попросил пять лет ограничения свободы без направления в колонию. Гриц обвиняется в даче взяток Бегуну.
Ранее Sputnik сообщал, что Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, четыре тысячи деноминированных и пять тысяч долларов. Следствие утверждает, что коммерсант привозил взятки Бегуну домой.
Экс-замминистра признал вину только по факту долларовой взятки, с которой он и был задержан с поличным.
Бегуна задержали в марте текущего года. Об этом
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Для бизнесмена, который привозил Бегуну взятки на дом, обвинение попросило пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
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