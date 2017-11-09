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Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси

10.11.2017 08:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Облачная погода сохранится в Беларуси в пятницу, на большей части республики пройдут небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси
© Pexels
Белгидромет обещает давать более точные прогнозы погоды

"На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди", — сообщили в Гидромете.

Солнца сегодня ожидать не стоит.

Как сообщили синоптики, 10 ноября максимальная температура воздуха в Беларуси будет колебаться в пределах от +4°С до +9°С.

Сегодня в Минске, по информации Гидромета, ожидается небольшой дождь (вероятность 70-80%). Температура воздуха утром составит  +4.. +5°С, максимальная температура воздуха во второй половине дня — до  +7°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальная температура воздуха днем в стране составит +9°С.

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