Облачная и дождливая погода сохраняется в Беларуси

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Облачная погода сохранится в Беларуси в пятницу, на большей части республики пройдут небольшие дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Pexels Белгидромет обещает давать более точные прогнозы погоды

"На большей части республики пройдут небольшие дожди, по востоку умеренные дожди", — сообщили в Гидромете.

Солнца сегодня ожидать не стоит.

Как сообщили синоптики, 10 ноября максимальная температура воздуха в Беларуси будет колебаться в пределах от +4°С до +9°С.

Сегодня в Минске, по информации Гидромета, ожидается небольшой дождь (вероятность 70-80%). Температура воздуха утром составит +4.. +5°С, максимальная температура воздуха во второй половине дня — до +7°С.