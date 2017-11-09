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"Наутилусу Помпилиусу" – 35: любимые песни группы
10.11.2017 07:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Поначалу коллектив было решено назвать "Али-Баба и сорок разбойников", однако уже через год имя группы изменилось. "Наутилусов" в то время было достаточно, и поэт Илья Кормильцев, который написал большинство хитов группы, предложил расширить название до "Наутилус Помпилиус".
В творческой жизни группы было много интересных случайностей. Альбом "Князь тишины" записывался на студии Аллы Пугачевой, и примадонна предложила внести коррективы в песню "Доктор твоего тела": напела Бутусову, каким видит исполнение песни. А звукорежиссер Александр Кальянов записал ее партию и включил в окончательный вариант песни. Так Алла Пугачева стала бэк-вокалисткой группы "Наутилус Помпилиус".
За время существования коллектива менялся не только состав группы, но и стиль музыки: постпанк, готик-, арт- и альтернативный рок. На счету "Наутилус Помпилиус" также много коллабораций с другими музыкантами.
Официально свое существование группа прекратила в 1997 году, в 2000-х происходили разовые воссоединения "Наутилуса".
В день рождения знаменитой группы Sputnik предлагает послушать всеми любимые песни "Нау".
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Группа "Наутилус Помпилиус" была образована в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким.
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