ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Наутилусу Помпилиусу" – 35: любимые песни группы

10.11.2017 07:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Поначалу коллектив было решено назвать "Али-Баба и сорок разбойников", однако уже через год имя группы изменилось. "Наутилусов" в то время было достаточно, и поэт Илья Кормильцев, который написал большинство хитов группы, предложил расширить название до "Наутилус Помпилиус".

В творческой жизни группы было много интересных случайностей. Альбом "Князь тишины" записывался на студии Аллы Пугачевой, и примадонна предложила внести коррективы в песню "Доктор твоего тела": напела Бутусову, каким видит исполнение песни. А звукорежиссер Александр Кальянов записал ее партию и включил в окончательный вариант песни. Так Алла Пугачева стала бэк-вокалисткой группы "Наутилус Помпилиус".   

За время существования коллектива менялся не только состав группы, но и стиль музыки: постпанк, готик-, арт- и альтернативный рок.  На счету "Наутилус Помпилиус" также много коллабораций с другими музыкантами.

Официально свое существование группа прекратила в 1997 году, в 2000-х происходили разовые воссоединения "Наутилуса". 

В день рождения знаменитой группы Sputnik предлагает послушать всеми любимые песни "Нау".

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа "Наутилус Помпилиус" была образована в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Потепление уйдет. Чем не порадует погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика