Что посмотреть: 15 фильмов про милицию

Рабоче-крестьянская милиция была создана в России декретом Cоветской власти 10 ноября 1917 года. В качестве профессионального праздника этот день стал отмечаться лишь с 1962 года.

В Беларуси праздник официально был утвержден президентом в 1998 году. Кроме того, страна отпраздновала 100 лет со дня образования минской милиции 4 марта. Читайте в материале Sputnik о том, почему столичная милиция отметила юбилей раньше .

В преддверии даты в Минске также установили памятник городовому .

А белорусские кинематографисты к большому юбилею подготовили фильм о борьбе милиции с бандитами в послевоенные годы. Читайте интервью с главным режиссером фильма Александром Анисимовым.

В день 100-летия милиции смотрите подборку нетленных картин от Sputnik о работе советских органов правопорядка.

Смотрите также фотоленту со дня столетия милиции Минска.