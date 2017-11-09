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Что посмотреть: 15 фильмов про милицию

10.11.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Рабоче-крестьянская милиция была создана в России декретом Cоветской власти 10 ноября 1917 года. В качестве профессионального праздника этот день стал отмечаться лишь с 1962 года.

В Беларуси праздник официально был утвержден президентом в 1998 году. Кроме того, страна отпраздновала 100 лет со дня образования минской милиции 4 марта. Читайте в материале Sputnik о том, почему столичная милиция отметила юбилей раньше.

В преддверии даты в Минске также установили памятник городовому.

А белорусские кинематографисты к большому юбилею подготовили фильм о борьбе милиции с бандитами в послевоенные годы. Читайте интервью с главным режиссером фильма Александром Анисимовым.

В день 100-летия милиции смотрите подборку нетленных картин от Sputnik о работе советских органов правопорядка.

Смотрите также фотоленту со дня столетия милиции Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik выбрал фильмы и сериалы, которые погрузят в атмосферу советского времени и напомнят, как работали тогда рганы милиции.

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