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Что посмотреть: 15 фильмов про милицию
10.11.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Рабоче-крестьянская милиция была создана в России декретом Cоветской власти 10 ноября 1917 года. В качестве профессионального праздника этот день стал отмечаться лишь с 1962 года.
В Беларуси праздник официально был утвержден президентом в 1998 году. Кроме того, страна отпраздновала 100 лет со дня образования минской милиции 4 марта. Читайте в материале Sputnik о том, почему столичная милиция
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А белорусские кинематографисты к большому юбилею подготовили фильм о борьбе милиции с бандитами в послевоенные годы. Читайте интервью с главным режиссером фильма Александром Анисимовым.
В день 100-летия милиции смотрите подборку нетленных картин от Sputnik о работе советских органов правопорядка.
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Sputnik выбрал фильмы и сериалы, которые погрузят в атмосферу советского времени и напомнят, как работали тогда рганы милиции.
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