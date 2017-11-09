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Умер сатирик Михаил Задорнов

10.11.2017 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Скончался известный сатирик Михаил Задорнов.

"Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни", — сообщил в пятницу сайт газеты "Известия".

Долгое время сатирик страдал от онкологического заболевания. в 2016 году он был прооперирован в Германии, после чего стал чувствовать себя заметно лучше. Но вскоре болезнь вернулась.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Известный сатирик скончался на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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