Умер сатирик Михаил Задорнов

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Скончался известный сатирик Михаил Задорнов.

"Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни", — сообщил в пятницу сайт газеты "Известия".

Долгое время сатирик страдал от онкологического заболевания. в 2016 году он был прооперирован в Германии, после чего стал чувствовать себя заметно лучше. Но вскоре болезнь вернулась.

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