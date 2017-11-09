Белорусские лекарства в этом году подешевели на 1%

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Индекс потребительских цен на белорусские лекарства в этом году составил 99%, заявил в пятницу журналистам гендиректор холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук.

С сентября этого года в Беларуси действует государственный холдинг фармацевтических предприятий, который объединил в себе крупнейших государственных производителей лекарств и ряд частных предприятий.

Среди целей холдинга называют повышение экспортного потенциала, повышение качества и, помимо прочего, унификацию ценовой политики.

"Цены на белорусские лекарства не очень высокие. Если отбросить шелуху и заблуждения, которые иногда появляются в СМИ, сравнить реальные цены на наши и импортные, то они отличаются в полтора, два раза", — заявил Шевчук, отвечая на вопрос Sputnik.

Руководитель холдинга отметил, что качественные лекарства дешевыми быть не могут, но государство работает над тем, чтобы цены на них не повышались. "Индекс потребительских цен на белорусские лекарства в этом году составил 99%, то есть они подешевели на процент", — добавил он.

Произойдет ли дополнительное снижение цен на лекарства из-за создания холдинга, Шевчук не уточнил. В то же время сроки улучшения ситуации для экспорта он назвал. "Эффект будет через год-два. Планы у нас амбициозные", — сказал он.

Сейчас Беларусь поставляет лекарства в 32 страны мира и планирует увеличить вскоре этот список. "Я всегда говорю, что есть и 33-я страна, США, но мы туда поставляем лекарства всего на пять тысяч долларов, поэтому пока это не учитываем", — заключил глава "Белфармпром".