Американского комика Луи Си Кея обвинили в домогательствах пять женщин

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Американского стендап-комика и актера Луи Си Кея обвинили в сексуальных домогательствах сразу пять женщин, сообщают мировые СМИ.

Женщины-коллеги по творческому цеху рассказали, что комик занимался непристойными действиями в их присутствии.



© REUTERS/ Mario Anzuoni Обвиненного в домогательствах Кевина Спейси вырежут из фильма

Две из них — участницы комедийного дуэта Дэна Мин Гудман и Джулия Ли Волов — заявили, что в 2002 году Си Кей пригласил их в свой номер отеля после участия в ночном шоу. Бары, как признались женщины, были закрыты, а продолжить празднование им хотелось. Тем более, по их словам, комик был актером, которым они восхищались. Во время беседы он якобы спросил, может ли показать им "некоторую часть тела". Думая, что это шутка, женщины рассмеялись, однако Си Кей полностью разделся и стал заниматься непристойными действиями.

Комик Эбби Шакнер обвинила артиста в том, что он удовлетворял себя во время телефонного разговора с ней в 2003 году.

Актриса Ребекка Корри рассказала, что в 2006 году Си Кей попросил разрешения помастурбировать перед ней. По ее словам, она отказала.

Пятая женщина, которая не стала раскрывать свое имя, обвинила актера в том, что тот постоянно предлагал ей посмотреть, как он удовлетворяет себя, когда они работали над "Шоу Криса Рока" (конец 1990-х).



© AP/ Al Powers Дом культуры изнасилования или Вселенский моральный партком?

По признанию всех пяти женщин, все эти годы они молчали, боясь за свою карьеру.

Актер пока никак не прокомментировал ситуацию.

Однако, как сообщает агентство Associated Press, в свете возникшего скандала запланированная на четверг премьера нового фильма с участием актера "Я люблю тебя, папочка" отменена. Участие Си Кей в вечернем пятничном шоу на телеканале Си-би-эс также отменено.

Волна признаний

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. Обвинения против него с начала октября выдвинули уже около 50 женщин.

В основном скандалы они связаны со знаменитостями: представителями шоу-бизнеса, киноиндустрии и спортивного мира. Среди них — актеры Кевин Спейси , Стивен Сигал и Дастин Хоффман , режиссер фон Триер , а также олимпийский чемпион Щербо . Из-за обвинений в домогательствах недавно был вынужден подать в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Ранее в непристойном поведении был обвинен экс-президент США Джордж Буш-старший.