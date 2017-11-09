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Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика

10.11.2017 12:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Михаил Задорнов начал свой творческий путь более сорока лет назад — свою первую интермедию он написал в 1975 году для артистов эстрады. К концу 70-х сатирик был уже руководителем студенческого эстрадного театра, а уже в 1982 году впервые выступил на Центральном телевидении Советского Союза.

За время карьеры Задорнов был и заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность", и постоянным участником нескольких юмористических передач, и автором текстов многих артистов эстрады.

Кроме того, сатирик написал около сорока книг: "Конец света", "Великая страна с непредсказуемым прошлым", "Возвращение", "Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи". Последняя книга "Задорное чтиво" вышла в сентябре 2017 года.

Долгие годы Задорнов гастролировал с собственными концертными программами по России и странам СНГ. Выступления сатирика отличались колким юмором, многие его монологи посвящены теме политики. Сегодня его называют самым ярким "стендапером" СССР.

В 2016 году стало известно, что Михаил Задорнов страдает от рака головного мозга — о заболевании он сообщил в одной из социальных сетей. Летом 2017 года появилась информация, что писатель отказался от лечения. 

Читайте далее цитаты и некоторые факты из жизни Михаила Задорнова.

 
 
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Известный российский писатель-сатирик и драматург умер 10 ноября 2017 год в возрасте 69 лет.

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