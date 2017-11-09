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Пострадавшим от обрушения дома в Ижевске выплатят компенсацию
10.11.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Пострадавшим от обрушения жилого многоквартирного дома в городе Ижевске выплатят компенсацию — по миллиону российских рублей, соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Частичное
Семьям выплатят компенсации
По решению властей региона, семьям пострадавших от обрушения дома местные власти выплатят компенсации.
© RUPTLY. / МЧС РФ
Так, родственники погибших могут рассчитывать на сумму в миллион рублей. Жильцам подъездов, затронутых обрушением, единовременно предлагают по десять тысяч российских рублей.
Руководитель Удмуртии также заверил журналистов, что в каждой ситуации будет применен индивидуальный подход, и без жилья никто не останется.
Пятеро уже опознаны
Из-под завалов спасатели извлекли шестерых человек. Трое, в том числе ребенок, на тот момент уже погибли. Еще трое жителей обрушившегося дома скончались в больнице.
По сообщениям местных властей, пятеро погибших уже опознаны родственниками. На утро пятницы оставалась неизвестной личность одного погибшего мужчины, однако чиновники ожидают, что вскоре его родственники выйдут на контакт.
Сейчас поисково-спасательная операция продолжается — спасатели регулярно объявляют "минуты тишины".
Судьба дома — на "Струне"
Обследует рухнувший дом диагностический комплекс "Струна" — он определит состояние здания. Тогда же эксперты смогут сказать, подлежит ли строение восстановлению.
Сейчас доступ в дом ограничен. Здание все время охраняют, чтобы не допустить мародерства. Людей пускают на несколько минут только в случае необходимости для того, чтобы забрать документы, деньги или лекарства. Некоторые граждане уже обращались к властям за восстановлением паспортов.
Вопросы восстановления домов и постоянного переселения жильцов дома еще будет решен после поступления всех необходимой информации.
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Пострадавшим от обрушения дома в Ижевске правительство Удмуртии обещает выплатить компенсацию.
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