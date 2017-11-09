Пострадавшим от обрушения дома в Ижевске выплатят компенсацию

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Пострадавшим от обрушения жилого многоквартирного дома в городе Ижевске выплатят компенсацию — по миллиону российских рублей, соответствующее заявление сделал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Частичное обрушение девятиэтажного дома в Ижевске произошло в четверг вечером. Полностью оказались разрушенными восемь квартир. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Из-за трагедии погибли шесть жильцов, хотя число могло быть куда больше: в этом доме проживают 550 человек.

Семьям выплатят компенсации

По решению властей региона, семьям пострадавших от обрушения дома местные власти выплатят компенсации.



© RUPTLY. / МЧС РФ Опубликованы кадры с места обрушения многоэтажки в Ижевске

Так, родственники погибших могут рассчитывать на сумму в миллион рублей. Жильцам подъездов, затронутых обрушением, единовременно предлагают по десять тысяч российских рублей.

Руководитель Удмуртии также заверил журналистов, что в каждой ситуации будет применен индивидуальный подход, и без жилья никто не останется.

Пятеро уже опознаны

Из-под завалов спасатели извлекли шестерых человек. Трое, в том числе ребенок, на тот момент уже погибли. Еще трое жителей обрушившегося дома скончались в больнице.

Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске выросло до 6 человек >>

По сообщениям местных властей, пятеро погибших уже опознаны родственниками. На утро пятницы оставалась неизвестной личность одного погибшего мужчины, однако чиновники ожидают, что вскоре его родственники выйдут на контакт.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается — спасатели регулярно объявляют "минуты тишины".

Судьба дома — на "Струне"

Обследует рухнувший дом диагностический комплекс "Струна" — он определит состояние здания. Тогда же эксперты смогут сказать, подлежит ли строение восстановлению.

Сейчас доступ в дом ограничен. Здание все время охраняют, чтобы не допустить мародерства. Людей пускают на несколько минут только в случае необходимости для того, чтобы забрать документы, деньги или лекарства. Некоторые граждане уже обращались к властям за восстановлением паспортов.

Вопросы восстановления домов и постоянного переселения жильцов дома еще будет решен после поступления всех необходимой информации.