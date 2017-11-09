Задержанного за осквернение памятника Ельцину белоруса выдворят из РФ

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Подозреваемого в попытке поджога памятника Ельцину в Екатеринбурге гражданина Беларуси Игоря Щуку выдворят из России, такое решение приняли мировые судьи Верх-Исетского районного суда (Екатеринбург).



© Sputnik/ Павел Лисицын Памятник Ельцину осквернили в Екатеринбурге

Сотрудники полиции 7 ноября при попытке поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге задержали уроженца Солигорска нацбола Щуку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм" и открыто административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ.

"Мировой суд принял решение о его выдворении", — цитирует РИА Новости главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным полиции, подозреваемый на данный момент находится в центре содержания иностранцев. Руководству центра из территориального отдела внутренних дел, сотрудники которого задерживали Щуку, будет направлено письмо о том, что он находится под следствием по ст. 214 "Вандализм" Уголовного кодекса России. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Как пояснили эксперты в области уголовного права, расследовать уголовное дело в отношении Щуки, скорее всего, будет российская сторона, а после суда будет исполнено решение о его выдворении из страны. Решение о выдворении, вероятнее всего, было принято в связи с нарушением режима пребывания на территории России.

"Если ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, то срок он будет отбывать в стране его гражданства. Но может быть принято решение, что он отбудет его и на территории РФ", — сказал собеседник Sputnik.

По словам специалистов, возможен и другой вариант, при котором белорусские правоохранительные органы могут послать запрос об экстрадиции Щуки и в рамках соглашения о правовой помощи будут сами расследовать дело. В белорусском Уголовном кодексе также есть статья за вандализм. Минимальное наказание по статье 218 "Умышленные уничтожение либо повреждение имущества" Уголовного кодекса РБ — штраф, максимальное — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.