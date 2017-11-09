Директор детского дома: надеюсь, когда-нибудь останусь без работы

Международный конкурс "Ты супер! Танцы" продолжается в Москве с участием детей из разных стан СНГ. Уже в эту субботу на телеканале НТВ в 20:00 выйдет очередной эфир. Поддержать двух юных участников конкурса из детского дома "Умiт" (Республика Казахстан) прилетела его бессменный директор Майра Бейсеканова.

Совсем скоро будет выступать воспитанники усть-каменогорского детского дома — 11-летняя Радхи Качергина и 12-летний Амиль Салихов. Дети очень ждали приезда мамы, как Майру Баймукановну называют в детском доме. Стоило ей появиться в коридорах павильона "Главкино", где проходит запись конкурса "Ты супер! Танцы", как оба участника тут же бросились в ее объятия. Узнав, что до выступления воспитанников еще есть время, Майра Бейсеканова смогла спокойно побеседовать с корреспондентом Sputnik Казахстан Алексеем Стефановым.

Когда впервые назвали Маке

"Я в системе образования работаю уже более 40 лет. Поднималась по ступенькам от техперсонала — приходилось мыть полы, подъезды, быть дворником, работать подсобным рабочим — до няни, воспитателя и директора детского дома. В свое время мама мне говорила: сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет будет работать на тебя. Но когда через 15 лет трудовой деятельности меня назвали Маке (уважительное обращение — прим. ред.), мне стало как-то не по себе. И тогда уважаемый человек мне сказал: "Майра, пришло время. Ничего просто так не приходит, вы это заслужили", — рассказала Майра Бейсеканова.

Когда она была школьницей, мечтала стать журналистом или следователем, но, по словам мамы, все время играла в воспитателя и учителя. Так в жизни и получилось — Майра Баймукановна выросла до директора детского сада. Думала, что это и есть предел в карьере. Но началась перестройка, многие учреждения закрылись, и, чтобы коллектив не остался без работы, было принято решение изменить профиль деятельности. Так детский сад стал детским домом "Умiт", что в переводе на русский означает "Надежда".

Вначале это был дом ребенка для тех молодых мам, которые, приезжая из деревень в город, рожали, а забрать малыша с собой домой боялись или просто не знали, как им жить с ребенком. При этом у них было право в любой момент забрать малыша. В 1999 году "Умiт" переименовали в детский дом, но дети в нем воспитывались только до школы. А когда пришла пора выпускникам идти в первый класс, начались слезы.



© Фото: из личного архива Майры Бейсекановой О себе Майра Бейсеканова говорит, что у нее тысячи детей

"У меня прямо сердце болело. Ну как можно отрывать ребенка от мамы?" — вспоминает Майра Баймукановна и тут же оговаривается, что она мама только в кавычках, а так — государственная опека. Но все воспитанники ее иначе как мамой и не называют. В результате было решено оставлять детей в этом детдоме до девятого класса. Позже по той же причине — до 11-го. А несколько лет воспитанники жили в детдоме и вовсе до 24 лет.

"Дети не по своей воле попадают в такие учреждения, и я за них в ответе. Для меня самое главное, чтобы каждый мой ребенок стал человеком, чтобы я могла им гордиться. Всегда говорю: необязательно становиться профессором, академиком или врачом, достаточно быть человеком, личностью. Дети — наше будущее. А кто делает это будущее? Мы. Я и педагогов своих учу, объясняю, что мы зеркало для детей. Они смотрят на нас и со временем нас копируют, поэтому с ними надо больше общаться, слышать их и доверять", — делится своими переживаниями Майра Баймукановна.

"Попросила моих детей не делить"

Но какими бы хорошими ни были воспитатели, жизнь в четырех стенах рано или поздно наскучит каждому. И Майра Бейсеканова на свой страх и риск отправила своих первенцев-первоклашек в обычную общеобразовательную школу.

"Конечно, я за это получила, поскольку ни с кем свои действия не согласовала. Да и родители других детей были в шоке. Но я сходила в школу и. Они же не виноваты, что попали в детдом. Сказала, что они будут учиться также, как домашние дети, и требования к ним будут точно такие же, как и ко всем. Еще обратила особое внимание, что жалеть моих детей не нужно. И мы выдержали это испытание. А спустя время все согласились с тем, что детдомовские дети должны учиться в общеобразовательных школах. Только так они будут расти незамкнутыми и готовыми к жизни", — говорит директор детдома.

Детдом "Умiт" получил известность в Казахстане благодаря не только домашней атмосфере, которая царит в заведении, но и талантливым воспитанникам. А все потому, что с момента открытия в нем делали упор на развитие детей, и сегодня в "Умiт" работает 19 кружков.



© Фото: из личного архива Майры Бейсекановой Директор детского дома "Умит" Майра Бейсеканова с воспитанниками

"Я всегда говорю: нет неталантливых детей, все дети талантливы, но их надо раскрыть как цветочки. Вот посадили вы цветок, но не поливаете, не ухаживаете — он же не вырастет и не расцветет. Так и с детьми — нужна забота и терпение", — отмечает Майра Бейсеканова.

"От нас зависит, раскроем мы их таланты или нет"

Первым прославил детский дом "Умiт" Евгений Выблов, ставший победителем пятого сезона музыкального конкурса "X-фактор Казахстан". По окончании детдома он не уехал в столицу или Москву, куда его приглашали, а вернулся в родные стены и стал обучать детей вокалу — работает педагогом дополнительного образования. Затем был Влад Лоскутов, ставший четвертьфиналистом вокального шоу "Ты супер!". Он сейчас учится в 11-м классе. И вот теперь в Москву приехали Радха Качергина и Амиль Салихов на конкурс "Ты супер! Танцы".

"Вначале было много разговоров: зачем тебе это все надо, все эти кружки, дополнительные занятия? Но это же дети, они пришли в этот мир, и. У нас очень многие поют, танцуют, занимаются гимнастикой. Есть выпускница, которая работает переводчицей, потому что мы вовремя заметили ее тягу к изучению языков, есть прокурор — занятия в правовом кружке не прошли даром. И теперь уже никто таких вопросов не задает. А где наши дети только ни выступали! В Турции, Франции, Монако, Словакии, Испании, Болгарии, США, России… Во многих странах по несколько раз. Сейчас вот снова приглашают в Турцию", — с гордостью отмечает директор детского дома.

Детский дом "Умiт" похож на Казахстан в миниатюре — в стране проживает множество национальностей — так и в детдоме. Сейчас их 14, и каждому ребенку директор прививает любовь к обычаям и традициям его народа, потому что считает, что рано или поздно воспитанник спросит, почему директор не обратила на это внимание, и скажет: "Теперь я не знаю, кто я такой". Впрочем, в этом вопросе Майра Бейсеканова большой специалист — уже более 15 лет она является членом Ассамблеи народа Казахстана.

А еще она председатель Республиканского совета руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И верит в то, что рано или поздно детдомов в Казахстане не останется.

"Меня радует то, что детских домов становится все меньше. Не нужно бояться остаться без работы. Наоборот, мы должны радоваться, что детей реже направляют к нам, что они возвращаются к родственникам, попадают в семьи. Хороший педагог без работы не останется, зато страна у нас будет без сиротства. Мы к этому идем. И, надеюсь, я еще увижу Казахстан таким", — заключила Майра Бейсеканова.