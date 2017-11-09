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Отправка солдат-срочников в войска продлится до 1 декабря

10.11.2017 14:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Отправка призванных на срочную военную службу граждан в белорусские войска продлится до 1 декабря.

Осенний призыв 2017 года продолжается в Беларуси: уже в первые месяцы осени большинство призывников прошли медицинские освидетельствования и комиссии. В ноябре во всех районах республики начинается и отправка новобранцев в части.

Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко №261 от 27 июля 2017 года, отправка солдат в воинские части должны быть завершена до 1 декабря.

Есть сейчас возможность и получить консультации в военных комиссариатах областей и Минска по вопросам прохождения службы в армии. Адреса и контакты для получения консультаций опубликованы Минобороны.

Обязательному призыву на срочную военную службу подлежат все белорусские мужчины старше 18 лет и моложе 27, не имеющие права на отсрочку или медицинских противопоказаний. Срок службы для молодых людей с высшим образованием составляет год, без высшего — полтора года. Кроме того, предусмотрена возможность прохождения службы в резерве.

Осенний призыв — 2017: частые вопросы и ответы >>

 
Теги: Минск
 
 
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С ноября военные комиссариаты начинают отправку призывников для прохождения службы.

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