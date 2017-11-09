МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил минчанину, который оскорблял байкеров в соцсетях на протяжении семи лет, штраф в размере пяти базовых величин, сообщили в суде.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении минчанина, известного под ником "Баварец", в пятницу и признал его виновным в оскорблении.

В качестве потерпевшей по данному делу проходит жительница Минска, которая написала заявление в милицию о привлечении "Баварца" к ответственности.

В зале суда были оглашения показания о том, что минчанин на протяжении семи лет всячески оскорблял байкеров в социальных сетях, он им угрожал, присылал фотографии погибших мотоциклистов. За семь лет накопился большой объем переписки с байкерами, но по ним истек срок давности, и заявление в милицию смогла подать только одна минчанка.

"Баварец" в суде признал свою вину, ему 32 года, он имеет первую группу инвалидности. Ранее он в соцсетях извинился перед мотоциклистами, рассказав, что он покаялся в церкви.

Как ранее сообщал Sputnik, в октябре 2017 года сотрудники милиции составили административный протокол в отношении минчанина, известного в интернете как "Баварец".

Первое заявлению от байкеров на "Баварца" потупило в милицию еще в 2015 году. Тогда РУВД Советского района провело проверку, которую впоследствии прекратили из-за отсутствия всех необходимых признаков состава правонарушения.