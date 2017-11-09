Михаил Задорнов попросил похоронить его в Латвии, рядом с отцом

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Стала известна последняя воля скончавшегося 10 ноября после продолжительной болезни сатирика и писателя Михаила Задорнова.



© Sputnik/ Евгений Биятов Умер сатирик Михаил Задорнов

Поддержать русскоязычную библиотеку

Вскоре после кончины Задорнова в пятницу были оглашены подробности составленного им накануне завещания.

Одним из последних волеизъявлений умершего стала просьба о материальной поддержке русскоязычной библиотеки в Риге, которая носит имя его отца, известного советского писателя Николая Задорнова.

Также сатирик завещал похоронить себя в одной могиле с отцом на кладбище в Латвии. Тело к месту захоронения Задорнов попросил перевозить только наземным транспортом.

Для близких это стало шоком

Несмотря на длительную болезнь сатирика, известие о его смерти вызвало настоящий шок у близких. Супруге и сестре сатирика стало плохо, после того, как им сообщили о смерти Задорнова. Пожилым женщинам понадобилась срочная медицинская помощь, они были помещены в стационар для оказания экстренной помощи, сообщили и в пятницу СМИ.



© Sputnik/ Сергей Пятаков Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика

"У него не было шансов"

В последние годы Михаил Задорнов тяжело болел. Чуть больше года назад – в октябре 2016 года, прямо на сцене с ним случился припадок, похожий на эпилептический, после чего его увезли в стационар. Вскоре старик объявил о прекращении гастрольной деятельности. В дальнейшем он не распространялся о своей болезни, ограничиваясь фразой "тяжело болен". В том же году Задорнов был прооперирован в Германии и прошел курс химиотерапии, после чего почувствовал себя легче, но вскоре болезнь вернулась. В июне 2017 сатирик заявил, что отказывается от изнурительного лечения, чтобы провести последние дни со своей семьей.

Как отметил Иосиф Кобзон, комментируя известие о смерти сатирика "у него не было шансов, были поражены оба полушария мозга".

Соболезнования семье всенародно любимого юмориста выразил президент Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.