ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Задорнов попросил похоронить его в Латвии, рядом с отцом

10.11.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Стала известна последняя воля скончавшегося 10 ноября после продолжительной болезни сатирика и писателя Михаила Задорнова.

Михаил Задорнов попросил похоронить его в Латвии, рядом с отцом
© Sputnik/ Евгений Биятов
Умер сатирик Михаил Задорнов

Поддержать русскоязычную библиотеку

Вскоре после кончины Задорнова в пятницу были оглашены подробности составленного им накануне завещания.

Одним из последних волеизъявлений умершего стала просьба о материальной поддержке русскоязычной библиотеки в Риге, которая носит имя его отца, известного советского писателя Николая Задорнова.

Также сатирик завещал похоронить себя в одной могиле с отцом на кладбище в Латвии. Тело к месту захоронения Задорнов попросил перевозить только наземным транспортом.

Для близких это стало шоком

Несмотря на длительную болезнь сатирика, известие о его смерти вызвало настоящий шок у близких. Супруге и сестре сатирика стало плохо, после того, как им сообщили о смерти Задорнова. Пожилым женщинам понадобилась срочная медицинская помощь, они были помещены в стационар для оказания экстренной помощи, сообщили и в пятницу СМИ.

Михаил Задорнов попросил похоронить его в Латвии, рядом с отцом
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Михаил Задорнов: цитаты и факты из жизни сатирика

"У него не было шансов"

В последние годы Михаил Задорнов тяжело болел. Чуть больше года назад – в октябре 2016 года, прямо на сцене с ним случился припадок, похожий на эпилептический, после чего его увезли в стационар. Вскоре старик объявил о прекращении гастрольной деятельности. В дальнейшем он не распространялся о своей болезни, ограничиваясь фразой "тяжело болен". В том же году Задорнов был прооперирован в Германии и прошел курс химиотерапии, после чего почувствовал себя легче, но вскоре болезнь вернулась. В июне 2017 сатирик заявил, что отказывается от изнурительного лечения, чтобы провести последние дни со своей семьей.

Как отметил Иосиф Кобзон, комментируя известие о смерти сатирика "у него не было шансов, были поражены оба полушария мозга".

Соболезнования семье всенародно любимого юмориста выразил президент Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед смертью известный юморист попросил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге и похоронить его в одной могиле с отцом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Наша задача - помочь". Мальчика, спасенного из Свислочи, забирать из семьи не планируют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика