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Новый клип "Ленинграда" собрал более 2 млн просмотров за день
10.11.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Новый клип популярной российской группы "Ленинград" на песню "Вояж" менее чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
© Sputnik/ Евгений Биятов
Клип "Вояж" группа представила накануне вечером и сразу "порвала" русскоязычный сегмент интернета: до сих пор видео занимает верхние строчки рейтинга "В тренде" на YouTube.
Менее чем за сутки клип "Вояж" посмотрели более двух миллионов раз. Особый интерес зрителей вызывает не только ироничная песня, но и исполнитель главной роли в клипе – Александр Паль.
Паль известен по фильмам "Горько" и "Ледокол". В клипе он исполняет роль сошедшего с ума убийцы. Из-за такого сюжета в клипе много сцен насилия и жестокости. Кроме того, сама песня "Ленинграда" полна нецензурной лексики.
Группа "Ленинград" выпускает новые видеоклипы с завидной регулярностью. Ролик на песню "Кандидат" был представлен три недели назад, "
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Главную роль в ролике на песню "Вояж" исполнил известный по фильму "Горько" актер Александр Паль.
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