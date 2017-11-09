Дипломатический подарок Южной Кореи спас уже две жизни

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Сергей Шелухо, инженер с МАЗа, два месяца назад вынужден был оформить декретный отпуск. У них с женой Ульяной годовалая дочка, а супруга внезапно заболела пневмонией. Причем все случилось очень скоротечно. В какой-то момент медики даже стали допускать возможность летального исхода…

Вадим долгие годы мучился из-за многокилограммовой опухоли, которая образовалась на легких. Удалить ее не могли – не могли уложить мужчину на операционный стол. При любой попытке прилечь, опухоль сдавливала сосуды, и сердце останавливалась. Он мог только сидеть.

Обоим пациентам медики сумели помочь благодаря "дипломатическому" подарку Южной Кореи – аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это система при помощи которой создается внешний, круг кровообращения, она обеспечивает газообмен, удаляя углекислый газ и насыщая кровь кислородом, то есть, по сути, выполняет функцию легких или сердца.

ЭКМО используют, когда аппараты искусственной вентиляции легких не справляются, в случаях дыхательной недостаточности.



© Sputnik / Александр Шурмелев Аппарат ЭКМО помог Вадиму - из-за огромной опухоли он не мог ни лежать, ни толком ходить

"Бывают ситуации, когда легкие настолько поражены, что газообмен не идет, даже при вентиляции. Это и есть то состояние, когда нужно извне организм снабдить кислородом. Если мы этого не сделаем, мы не сможем ни жизнь сохранить, ни провести эффективное лечение. В условиях гипоксии ни одно лекарство не работает", — объяснила главный внештатный пульмонолог Минздрава Елена Давидовская.

Два аппарата ЭКМО в сентябре привезли в кардиохирургическую реанимацию Центра трансплантации органов и тканей при 9-й ГКБ. Они стали одним из подарков правительства Южной Кореи к юбилею установления дипломатических отношений между странами.

Было страшно, не знали, чем это может закончиться

Все начиналось, как обычная простуда. Сергей и Ульяна отгуляли День города, посетили День танкиста, а вечером у молодой женщины поднялась температура. Вызванный утром врач порекомендовал полоскать горло.

"Состояние ухудшалось. Во вторник мы пошли к врачу, Ульяне выписали антибиотики, но снимок не делали. Состояние продолжало ухудшаться. В пятницу я ее, считайте, под руки повел в нашу 22-ю поликлинику. Там мы попали к терапевту, который ее незамедлительно отправил на рентген. Снимок показал двустороннюю полисигментарную пневмонию. Получилось, что за неделю легкие оказались существенно поражены", — рассказывает Сергей.



© Sputnik / Александр Шурмелев Заведующая отделением анестезиологии и реанимации №5 РНПЦ Трансплантологии органов и тканей на базе 9-й ГКБ Марианна Гурова

Ульяну положили в больницу, сменили антибиотики, переделали снимок. Болезнь прогрессировала.

"Легкие поражались с огромной скоростью. Вроде бы, состояние стабилизировали. А потом опять понемногу стало ухудшаться. И в четверг ей ставят ИВЛ, то есть трубку в горло, и она спит. А лучше не становится. Потом в воскресенье и понедельник вроде более-менее, а во вторник опять провал, пошла вторая волна пневмонии, и легкие вообще начали отказывать", — вспоминает Сергей.

В тот момент он еще ничего не понимал. Страшно стало чуть позже, когда Ульяну подключили к ЭКМО и перевезли в 9-ку, когда пришлось даже не сутками, неделями ждать улучшения. На аппарате, подаренном корейцами, Ульяна провела 27 дней.



© Sputnik / Александр Шурмелев На время болезни Ульяны Сергею пришлось взять на себя и заботы по воспитанию годовалой дочери Аделины

"Сейчас ее состояние остается тяжелым, но оно уже стабильное. Длительное время Ульяна еще будет проходить реабилитацию. Возможно, в течение года у нее сохранятся остаточные проявления дефицита дыхательной системы. Но будем надеяться, что организм молодой, и он справится", — говорит заведующая отделением анестезиологии и реанимации №5 РНПЦ Трансплантологии органов и тканей на базе 9-й ГКБ Марианна Гурова.

Дома Ульяну ждет годовалая Аделина. Она не видела маму уже около двух месяцев. А мама видит дочку пока лишь на экране планшета. Они очень друг по другу скучают, замечает Сергей.

"Это очень хорошо, что здесь пускают родственников в реанимацию. И нам полегче, и Ульяне проще. Я все это время каждый день приходил к ней днем, а вечером приезжала ее старшая сестра. Мы рассказывали, как дочка, как она там бегает. В первое время видео не показывали, а сейчас разрешили телефон. Она сейчас каждый день смотрит видео — конечно, скучает безумно. И малышка постоянно бегает к двери, зовет: "мама-мама". Это очень тяжело, конечно, ну а что делать", — рассказывает Сергей.

В пятницу к Ульяне зашел и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо.



© Sputnik / Александр Шурмелев Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ким Ёнг Хо навестил пациентов, жизнь которым помог спасти подарок правительства

Опухоль семь килограммов

Посол приехал в РНПЦ трансплантологии органов и тканей пообщаться с медиками и посмотреть, насколько востребованным оказался подарок южнокорейского правительства – два аппарата ЭКМО.

Второй аппарат очень помог Вадиму. Мужчину смогли прооперировать, долгие годы он мучился из-за многокилограммовой опухоли, которая образовалась на легком. Он мог только сидеть. Ни лежать, ни толком ходить не мог.

"Опухоль была такая большая, что в горизонтальном положении пережимала сосуды сердца, и сердце останавливалось. Из-за этого мы не могли его на операционный стол положить. Когда его пытались уложить на стол, у него останавливалось сердце, и он умирал. Поэтому мы сначала подключили аппарат ЭКМО, который выполнял функции легких и сердца, дали наркоз и сделали операцию. Так что теперь должен поправиться", — рассказал руководитель отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Александр Дзядзько.

Удаленная опухоль весила около семи килограммов. Вадим пока не говорит, за него дипломатов поблагодарили медики. А южнокорейский дипломат в свою очередь пригласил Вадима, когда поправиться, посетить посольство.

Не первые спасенные ЭКМО

Белорусские медики из РНПЦ трансплантологии полтора года назад уже спасали респираторных пациентов – правда, тогда на заимствованных у кардиологов аппаратах ЭКМО.



© Sputnik / Александр Шурмелев Руководитель отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Александр Дзядзько уверен - теперь выхаживать пациентов с дыхательной недостаточностью будет легче

ЭКМО как искусственным сердцем пользуются дольше. В Беларуси до сих пор было 6 таких аппаратов, два из них – в Минске.

Когда в 2016 году случилась вспышка свиного гриппа, эти аппараты очень пригодились.

"Вы же помните, тогда во всем мире была критическая ситуация. Было много пациентов, особенно молодых, которым мы нашими традиционными способами не могли помочь. То есть легкое настолько повреждалось вирусом, причем одномоментно, стремительно, что оно уже не могло выполнять свои функции. Человек погибал. И вот в 2016 году мы впервые использовали эту систему. Один аппарат был в нашей кардиохирургии, второй позаимствовали у коллег в РНПЦ кардиологии. Взяли трех молодых пациентов. Замечу, никто из них не был привит", — немного отходит от темы руководитель отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Дзядзько.

Пациенты были крайне тяжелые. Спасли всех. За год они практически восстановились, вышли на работу.

С собственными аппаратами помогать пациентам с дыхательной недостаточностью будет проще. А прививки против гриппа все-таки делать надо, настаивает Дзядзько. Привитые так тяжело не болеют.