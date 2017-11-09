Инновационную технологию оказания помощи при тяжелых вирусных пневмониях внедряют в Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационную технологию оказания помощи при тяжелых формах вирусных пневмоний внедряют в Беларуси, сообщила журналистам заведующая отделением анестезиологии и реанимации №5 РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе 9-й городской клинической больницы Марианна Гурова, передает корреспондент БЕЛТА.

Система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) позволяет временно заместить утраченные функции легких или сердца в зависимости от того, чем человек болен. При дыхательной недостаточности этот аппарат выступает в роли искусственного легкого. Благодаря ему происходит тот же газообмен, что и в легких - поступает кислород и удаляется углекислый газ.

Новый аппарат был закуплен за средства Республики Корея. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо в общении с журналистами отметил, что официальная помощь предоставлена в связи с 25-летием установления дипотношений.

Благодаря ЭКМО медики спасли жизнь пациентке Ульяне, у которой диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. В сентябре ее экстренно госпитализировали в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Положительной динамики в состоянии не наблюдалось. Было принято решение о проведении консилиума, в результате которого пациентку подключили к ЭКМО. После стабилизации состояния через несколько часов женщину транспортировали в РНПЦ трансплантации органов и тканей и на протяжении 27 дней боролись за ее жизнь. Сейчас женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Без применения ЭКМО исход и вовсе прогнозировался как неблагоприятный.

Изначально система ЭКМО в мире использовалась в очень узких областях медицины, в частности, в кардиохирургии. Мировая эпидемия свиного гриппа послужила толчком к активному применению ЭКМО при поражении легких. Результат получился впечатляющим, и новую технологию сейчас успешно развивают. Ранее соответствующее оборудование в Беларуси имелось в РНПЦ кардиологии, а также РНПЦ трансплантации органов и тканей - здесь был всего один такой аппарат и его, разумеется, было недостаточно. Благодаря помощи Республики Корея возможности у медиков расширились.

По словам главного пульмонолога Минздрава Елены Давидовской, для использования ЭКМО есть четкие показания. Система применяется у пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, при трансплантациях легких и сердца, пульмонологических заболеваниях. Среди последних - это тяжелые пневмонии, обструктивные болезни легких, а также состояния, сопровождающиеся массивной аспирацией. ЭКМО применяют в тех случаях, когда искусственная вентиляция легких не помогает. Легкие могут быть настолько поражены, что газообмен уже не осуществляется. Организм нужно снабдить кислородом извне. Если этого не сделать, человек погибнет. К тому же в условиях гипоксии не работает антибактериальная терапия.

В августе текущего года на базе 9-й больницы открыт Республиканский центр ЭКМО. Пролечено пять пациентов, в том числе двое - по поводу респираторной недостаточности, трое - сердечно-сосудистой патологии. Для медиков специалисты РНПЦ провели первый обучающий семинар. Для терапевтов, пульмонологов проведение мастер-классов планируется организовать на постоянной основе.

Что касается сотрудничества между Беларусью и Республикой Кореей в области здравоохранения, то оно будет расширяться. По словам Ким Енг Хо, Беларусь производит качественные лекарства для лечения рака. Их качество сопоставимо с препаратами, производимыми в Западной Европе, однако стоимость более конкурентоспособна. Сейчас прорабатывается вопрос продажи белорусских онкологических препаратов в Республику Корею, уже в ближайшее время лекарства поступят на рынок Кореи.-0-