Зарплаты младшему медперсоналу и начинающим врачам планируют повысить в Беларуси с 1 декабря

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты некоторым работникам здравоохранения планируют повысить в Беларуси с 1 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть.

Отраслевой профсоюз вместе с Министерством здравоохранения в установленном порядке внесли предложения по увеличению зарплаты низкооплачиваемым категориям работников здравоохранения. Планируется повысить тарифные оклады младшему медперсоналу, а также начинающим врачам, не имеющим квалификационных категорий и опыта работы. Повышение зарплаты коснется специалистов, которые работают в государственных учреждениях здравоохранения.

Решение об увеличении заработной платы медицинским работникам принимается на уровне правительства.

Средняя зарплата по отрасли с января по сентябрь 2017 года увеличилась в среднем на 14%. Причем у врачей увеличение составило 12,7%, среднего медперсонала - 12,6%. За сентябрь средняя зарплата в целом по сфере достигла Br655,2, в том числе врачей - Br1023 (при коэффициенте совместительства 1,39), средних медицинских работников - Br646,5 (при коэффициенте совместительства - 1,23).

Роберт Часнойть отметил, что вопросы повышения зарплаты находятся на постоянном контроле Минздрава и отраслевого профсоюза, ведутся поиски источников и путей ее повышения.-0-