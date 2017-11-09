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Министр информации: каждое утро начинаю с новостей "Яндекса"
10.11.2017 18:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич дал интервью телеканалу "БелРос" и признался, что каждое утро начинает с "Яндекс. Новостей".
Журналист и писатель Александр Карлюкевич был назначен министром информации Беларуси
"Приблизительно в 6:15-6:30 утра открываю в телефоне "Яндекс". Привычка такая: блок новостей посмотреть", — рассказал Карлюкевич.
По словам министра, на протяжении всего дня он продолжает следить за связанными с Беларусью новостями.
"Постоянно присутствует ощущение, что нельзя опоздать узнать. Не могу без информации. Очень слежу, как освещают социально экономическое развитие Беларуси, политические моменты", — отметил глава Мининформа.
Он также отметил, что иногда заходит почитать в социальные сети почитать комментарии под актуальными новостями.
"Хочется на этом месте (министра – Sputnik) сделать что-то и для газет и для телевидения и даже для социальных сетей в части распространения положительной информации о стране", — обозначил собственную задачу Карлюкевич.
В разные годы Карлюкевич работал в газетах "СБ. Беларусь сегодня", "Народная газета", "Чырвоная змена". Возглавлял издательство "Литература и искусство", а до прихода в министерство руководил издательским домом "Звязда".
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Иногда глава Мининформа смотрит и комментарии под актуальными новостями в социальных сетях.
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