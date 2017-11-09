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Александр Барсуков ушел из ГУВД Минска и стал замминистра

10.11.2017 19:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок в МВД, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Барсуков ушел из ГУВД Минска и стал замминистра
© Фото: пресс-служба президента
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Соответствующие указы, касающиеся увольнений и переводов, глава государства подписал в пятницу.

"Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел", – сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что Виктор Дубовец был освобожден от должности замминистра внутренних дел, но сохранил за собой место начальника департамента финансов и тыла МВД.

Указом президента был также освобожден от должности замминистра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Кобрусев, он был уволен в запас в рамках оптимизации штата МВД.

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Теги: Минск
 
 
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Соответствующие указы, касающиеся увольнений и переводов, глава государства подписал в пятницу.

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