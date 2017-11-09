Александр Барсуков ушел из ГУВД Минска и стал замминистра

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок в МВД, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующие указы, касающиеся увольнений и переводов, глава государства подписал в пятницу.

"Александр Барсуков освобожден от должности начальника ГУВД Минского горисполкома и назначен заместителем министра внутренних дел", – сообщили в пресс-службе.

Там также уточнили, что Виктор Дубовец был освобожден от должности замминистра внутренних дел, но сохранил за собой место начальника департамента финансов и тыла МВД.

Указом президента был также освобожден от должности замминистра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Кобрусев, он был уволен в запас в рамках оптимизации штата МВД.

Лукашенко оптимизировал Государственный таможенный комитет>>

Шуневич: в МВД идет оптимизация, сокращена одна тысяча должностей>>