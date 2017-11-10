Жители микрорайона Спутник в Могилеве: долгострой обходим стороной

МОГИЛЕВ, 11 ноя — Sputnik. Попасть на заброшенную стройку, где 1 ноября на школьников обрушилась плита перекрытия, по-прежнему не составляет труда. Аварийно-опасный объект обнесен временным металлическим ограждением и полосатой лентой.



© Sputnik/ Виктор Толочко СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве

В результате трагедии, которая произошла на долгострое в могилевском микрорайоне Спутник погиб 9-летний школьник, второй мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В связи с трагедией были возбуждены уголовные дела сначала в отношении владельца долгостроя, который вел незаконное строительство, а позже — отношении чиновников Могилевского горисполкома по факту служебной халатности — самовольный долгострой должен был быть снесен.

Небольшой поселок на окраине Могилева живет сегодня обычной жизнью, но местные жители признались корреспонденту Sputnik, что не могут не думать о том, можно ли было предотвратить ту страшную трагедию.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Местные жители признаются, что заброшенный долгострой обходят стороной

Долгострой во дворе

В тот день двое школьников пришли в гости к своему товарищу, который живет возле заброшенного долгостроя. Кто-то из ребят предложил полазить по стройке, мальчик, который живет возле стройки, наотрез отказался — ему запрещали туда ходить.

"Третий мальчик, отказался с ними гулять по долгострою. Уговаривал этого не делать. Это его и спасло", — рассказал один из местных жителей. Все они, напуганные трагедией, хоть и охотно беседует с корреспондентом Sputnik, но фотографироваться наотрез отказываются.

О трагедии напоминает лежащая плита перекрытия, подпертая деревянными чурками и кирпичами — должно быть их поставили сотрудники МЧС, когда доставали из-под руин пострадавших детей. Дом пока не снесли. Только поставили ограждение.

Местные жители рассказали, что заброшенная стройка не была популярным местом прогулок — на нее никто не лазил. Непонятно, что эти мальчикам там было нужно, разводят руками собеседники.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Новая четверть началась в 4-м классе 45-й школы без двух учеников

О владельце долгостроя соседи знают лишь то, что он из Могилева и вроде занимается бизнесом — держит магазин. Раньше здесь был один участок, который потом поделили на несколько частей. По старым правилам владелец мог построить в этом месте дом, но потом поменялись законы и все эти деяния стали незаконными.

Спустя какое-то время было предписано снести долгострой и еще один, который находится по соседству. Дескать, это Печерская парковая зона и множить дома в этом месте нельзя, говорят соседи.

"Было разрешено на месте старого строения поставить одно новое, а тут их несколько", — объяснили местные.

Заброшенный долгострой здесь не единственный — некоторые нежилые дома уже успели «врасти» в землю.

Маме пострадавшего мальчика дали отпуск

Буквально через дорогу от места трагедии находится 45-я школа, в которой в 4 классе учились двое пострадавших друзей. Тут работает учителем начальных классов и мама мальчика, который находится в реанимации. В связи с трагедией ее отправили в трудовой отпуск, рассказал директор учреждения Владимир Матиевский.

"Мы можем принимать такие решения, поскольку коллектив может подменить своего коллегу. Пока написала заявление на месяц. Дальше будет видно", — заметил он.

По словам собеседника, оба мальчика хорошо успевали по учебе. Были друзьями, проводили вместе свободное время.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Врачи Могилевской областной больницы оценивают состояние пострадавшего мальчика как крайне тяжелое

"Это было в каникулярное время, они собрались на велосипедах кататься на территории Спутника, что рядом с нами. Потом ближе к обеду отправились в гости к другому мальчонке. И там случилась беда", — рассказывает собеседник.



© Фото: УСК по Могилевской области Проходить экспертизу проект рухнувшего в Могилеве дома был не обязан

Мама выжившего ребенка в день трагедии к обеду уже была дома. Не застав сына дома, стала звонить ему на мобильный, но он не отвечал. Позвонила другу, но тот телефон оставил дома. А через некоторое время с ней связалась мама мальчика, которой ребенок сообщил о трагедии. Мама пострадавшего мальчика оказалась на месте трагедии еще до приезда МЧС — детей извлекали из-под плиты у нее на глазах.

Оба пострадавших мальчика из многодетных семей, о которых только хорошие отзывы, замечает Владимир Васильевич. У погибшего мальчика остались две старшие сестры. Мама работает в детском садике. С отцом в разводе, но он помогает материально.

У мальчика, который находится в больнице, есть старший и младший братья.

Состояние пострадавшего ребенка по-прежнему остается крайне тяжелым, он находится в реанимации, сообщил главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.