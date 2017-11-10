ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом

11.11.2017 11:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 1 до плюс 4 градусов, во второй половине дня - 1-6 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Охота нас пока кормит". Как заказник "Налибокский" продает оленей и пытается разводить глухарей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика