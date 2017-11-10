|
В Беларуси 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом
11.11.2017 11:35 — Новости Общества | БелТА
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.
Ветер будет юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 1 до плюс 4 градусов, во второй половине дня - 1-6 градусов тепла.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии