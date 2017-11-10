В Беларуси 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 1 до плюс 4 градусов, во второй половине дня - 1-6 градусов тепла.-0-

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