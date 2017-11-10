11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работников предприятий, студентов и учащихся собрало сегодня Республиканское общественное объединение "Белая Русь" на благоустройстве территории урочища Куропаты, передает корреспондент БЕЛТА.

На субботник, несмотря на дождливую холодную погоду, вышли более 40 человек. Это представители предприятий, учреждений здравоохранения, Минского государственного политехнического колледжа, рассказала председатель Первомайской районной организации Минска РОО "Белая Русь" Людмила Матюшкова. К ним присоединились студенты БНТУ факультета технологий управления и гуманитаризации.

Специалисты провели на прилегающей к урочищу территории обрезку деревьев и кустарника, а добровольные помощники убирали обрезанные ветви.

"Белая Русь" в числе первых включилась в работу по благоустройству урочища. Кроме того, активисты объединения широко откликнулись на призыв поучаствовать во всенародном сборе средств на благоустройство мемориала. Так, только Первомайская районная организация собрала во время специальной акции более Br3,2 тыс. "В истории Беларуси есть и светлые, и скорбные страницы. Их не вычеркнуть. Белорусам важно выносить из них уроки, а еще помнить, что мы едины", - подчеркнула Людмила Матюшкова.

Она отметила, что такой объединяющей силой служит "Белая Русь". "В ее рядах люди, которые желают мира на земле, хотят сделать свою страну сильной и процветающей", - добавила руководитель районной организации.-0-