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С Михаилом Задорновым простятся 12 ноября

11.11.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Прощание с сатириком Михаилом Задорновым пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на коллегу писателя Семена Альтова.

С Михаилом Задорновым простятся 12 ноября
© Sputnik/ Алексей Куденко
Семья Задорнова сообщила, что его похоронят в Латвии

Проститься с Задорновым можно будет в 13:00 в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе.

Накануне стало известно, что последней волей писателя было похоронить его в одной могиле с отцом, также Задорнов просил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге. Позже семья сатирика сообщила, что похоронят Михаила, согласно завещанию, в Латвии. Родные писателя также попросили не создавать шумиху вокруг его смерти.

Соболезнования семье юмориста выразил президент России Владимир Путин.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни – у писателя была опухоль головного мозга. В 2016 году сатирика прооперировали, он также прошел курс химиотерапии. Одна спустя короткое время состояние здоровья Задорнова снова ухудшилось. Летом текущего года писатель отказался от лечения.

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Теги: Минск
 
 
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Перед смертью писатель попросил похоронить его на родине – в Латвии.

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