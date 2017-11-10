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С Михаилом Задорновым простятся 12 ноября
11.11.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Прощание с сатириком Михаилом Задорновым пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве, сообщило агентство
© Sputnik/ Алексей Куденко
Проститься с Задорновым можно будет в 13:00 в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе.
Накануне стало известно, что
Соболезнования семье юмориста выразил президент России Владимир Путин.
Напомним,
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Перед смертью писатель попросил похоронить его на родине – в Латвии.
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