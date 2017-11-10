С Михаилом Задорновым простятся 12 ноября

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Прощание с сатириком Михаилом Задорновым пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на коллегу писателя Семена Альтова.



© Sputnik/ Алексей Куденко Семья Задорнова сообщила, что его похоронят в Латвии

Проститься с Задорновым можно будет в 13:00 в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе.

Накануне стало известно, что последней волей писателя было похоронить его в одной могиле с отцом, также Задорнов просил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге. Позже семья сатирика сообщила, что похоронят Михаила, согласно завещанию, в Латвии. Родные писателя также попросили не создавать шумиху вокруг его смерти.

Соболезнования семье юмориста выразил президент России Владимир Путин.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни – у писателя была опухоль головного мозга. В 2016 году сатирика прооперировали, он также прошел курс химиотерапии. Одна спустя короткое время состояние здоровья Задорнова снова ухудшилось. Летом текущего года писатель отказался от лечения.

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