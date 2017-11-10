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В Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией

11.11.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что страна должна прекратить транспортное сообщение с Россией.

По мнению Бабина, такие меры помогут избежать задержания украинцев. Также он считает, что каждый украинец в Крыму и в Донбасс, который не является коллаборационистом, — заложник агрессора и "в любой момент может попасть за решетку".

"Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях. Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", — написал Бабин в своей статье, опубликованной в субботу в украинском еженедельнике ZN.ua.

Непродуманная авантюра

Зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Шатиров назвал предложение о прекращении транспортного сообщения с Россией очередной "непродуманной авантюрой".

Шатиров отметил в интервью РИА Новости, что реализация такой инициативы больно ударит в первую очередь по гражданам самой Украины, а не россиянам.

"Не мы ездим на Украину на заработки, а украинцы к нам. От прекращения транспортного сообщения между нашими странами пострадают обычные украинцы", — отметил Шатиров.

Он добавил, что каждый день в Россию приезжают десятки тысяч украинцев. В случае реализации этого предложения пострадает украинский бюджет из-за сокращения доходов граждан Украины, считает Шатиров.

Фантастическая идея

Предложение Бориса Бабина о прекращении транспортного сообщения между РФ и Украиной прокомментировал депутат "Единой России" Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от Крыма.

"Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев", — сказал Бальбек.

По мнению парламентария, странно слушать "разглагольствования" о российской жизни от украинского полпреда в Крыму, который никогда не был на полуострове.

С 25 октября 2015 года Украина прекратила российские пассажирские и грузовые авиаперевозки. С того же дня и Россия ввела аналогичные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет будет действовать до тех пор, пока решение Киева в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.

 
Теги: Минск
 
 
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Борис Бабин выступил за прекращение Украиной транспортного сообщения с Россией "во избежание задержания украинцев".

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