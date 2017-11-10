МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Российское посольство в Болгарии направило ноту с требованием тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве, сообщает РИА Новости .



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"Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений. Тогда, в 40-е, наши солдаты стояли за нас, будущие поколения. Сегодня мы отдаем им долги. Мне приходят сообщения от граждан Болгарии с извинениями за действия вандалов. Посольство России в Болгарии направило ноту с требованиями тщательного расследования акта вандализма и привлечения виновных к ответственности", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что злоумышленники оставили на советском монументе "Алеша" различные оскорбительные надписи и изображения свастики. Информация об акте вандализма появилась в Facebook на странице областного совета Болгарской социалистической партии.

МИД Болгарии осудил действия вандалов и отметил, что осквернение памятника является абсолютно неприемлемым. В ведомстве надеются, что виновных смогут разыскать и привлечь к ответственности.

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" является одним из самых известных монументов воинам Красной армии, он был открыт 5 ноября 1957 в болгарском Пловдиве. В этом году памятнику исполнилось 60 лет.

"Алеша" – одиннадцатиметровая скульптура советского солдата, который смотрит на восток. В его руке находится направленный к земле пистолет-пулемет Шпагина. Памятник можно увидеть практически из любой точки города, к монументу ведет широкая лестница, состоящая из ста ступеней.

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