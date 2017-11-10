Победители XII Национального фестиваля архитектуры объявлены в Минске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награждение победителей XII Национального фестиваля архитектуры, посвященного 950-летию Минска, состоялось сегодня в столичном Дворце искусств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусском союзе архитекторов.

Гран-при одного из главных конкурсов фестиваля - VII Минского международного биеннале молодых архитекторов "Леонардо-2017" - в разделе "Проект" получили архитекторы из Македонии Соня Милачик, Анна Наумова, Анета Николова за работу "Сохранение, реконструкция и адаптация церкви Святого Николая в Маврово". В разделе "Постройка" лучшим признан Аустрис Маилитис из Латвии за Шаолинский летучий театр в китайской провинции Хайнань. Победителями в различных номинациях стали архитекторы из Беларуси, Хорватии, Молдовы, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Словении, Перу. В нынешнем году в биеннале приняли участие молодые архитекторы из 17 стран, всего более 120 проектов. Конкурс проводился под эгидой Международного союза архитекторов и Международной ассоциации союзов архитекторов.

Были также подведены итоги ХVIII Республиканского конкурса на лучшее архитектурное произведение, в котором приняли участие проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры, скульпторы.

Гран-при за работу в разделе "Постройка" присудили творческому коллективу ООО "Воробьев и партнеры" за реализацию проекта "Многофукциональный комплекс в Минске по пр. Победителей, включающий гостиницу, спортивный центр, сопутствующие объекты, инфраструктуру". Победу в разделе "Проект" присудили творческому коллективу ОАО "Брестпроект" за здание пожарной аварийно-спасательной части №1 Каменецкого РОЧС.

Жюри национального фестиваля определило лучших на XI Республиканском конкурсе дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси, а также на V Республиканском художественном конкурсе детского рисунка "Архитектура родного края глазами детей". В рамках фестиваля, который проходил в столичном Дворце искусств с 9 по 11 ноября, состоялись выставки дизайнеров, скульпторов, монументалистов, национальных союзов архитекторов стран ближнего и дальнего зарубежья, а также презентации фирм и проектных предприятий, семинары, тематические конференции, целевые форумы с обсуждением достижений, проблем архитектуры и градостроительства последних лет.

Фестиваль проводил Белорусский союз архитекторов совместно с Министерством архитектуры и строительства. Поддержку архитектурному форуму оказывали Министерства культуры, Мингорисполком, Международный союз архитекторов (UIA), Международная ассоциация союзов архитекторов (IAUA), Белорусский союз художников и Белорусский союз дизайнеров.

Национальные фестивали архитектуры проводятся в Беларуси с 1999 года.-0-