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Белорус Вадим Фролов покорил самую высокую пирамиду Австралии и Океании

12.11.2017 09:57 — Новости Общества | БелТА  
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Белорус Вадим Фролов покорил самую высокую пирамиду Австралии и Океании
Вадим Фролов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Гродно Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании - пирамиду Карстенс и водрузил там флаг Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОНТ.

На счету Вадима Фролова это уже четвертый пик из главной программы альпинистов "Семь вершин" - покорение высших точек всех шести континентов. Пирамида Карстенс - самая экзотическая вершина Австралии и Океании. Совершать восхождение группе, в составе которой был белорус, пришлось в очень опасной обстановке. Противником альпинистов была не только погода (высокая влажность и перепады температур), но и сложная обстановка в провинции Папуа: местные папуасы-бандиты воюют с полицией и населением.

Из-за опасности нападения к подножью пирамиды альпинистов доставляли вертолетом. Поэтому они и решили отказаться от акклиматизации. Обычно на это тратят до трех дней.

На пике высотой в 4 884 м Вадим Фролов развернул флаг Беларуси. На вершине пирамиды Карстенс также был развернут и флаг Гродно. В тот день, кроме белорусского, на пике были еще два флага: российский и украинский. Группа и называла себя "три сестры".

Главная мечта для Вадима Фролова сейчас - Эверест. Он хочет подняться выше "зоны смерти" - 8 тыс. м над уровнем моря. В нынешней экспедиции белорус познакомился с людьми, которые накрывают саванами тела когда-то погибших на склонах Эвереста альпинистов. Многие лежат на маршруте более 20 лет. Отдать дань памяти этим, может быть, безрассудным, но, безусловно, смелым людям Вадим Фролов хочет и от всех белорусов.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Гродно Вадим Фролов покорил самую высокую точку Австралии и Океании - пирамиду Карстенс и водрузил там флаг Беларуси,...

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