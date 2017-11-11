Трагическая кончина Бориса Ноткина: причина и следствие

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Телеведущего канала "ТВ Центр" Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Одинцовском районе Подмосковья, по предварительным данным, журналист совершил самоубийство.



© Sputnik/ Руслан Кривобок СМИ: телеведущий Борис Ноткин найден мертвым

В сообщении на сайте "ТВ Центра" отмечается, что Ноткин, которому в этом году исполнилось 75 лет, в последнее время был тяжело болен.

Легендарный деятель советского и российского телевидения, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко поделился подробностями.

"Это какой-то ужас…Интересный человек, очень энергичный, великолепно образованный, казалось, у него все хорошо, но проклятая онкология… Если покончил (с собой), значит, он считал, что так нужно. В этом отношении я никогда никого не осуждаю", — сказал Лысенко.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил глубокие соболезнования близким тележурналиста Бориса Ноткина, отметив, что он всегда был жизнерадостным и благожелательным человеком.

Известный тележурналист Николай Сванидзе назвал уход Ноткина "большой потерей для профессионального сообщества".

"Он был очень образованный человек, очень культурный, очень воспитанный. И это он все привнес в журналистику. Он всегда был очень доброжелательным, никогда не говорил гадости, никогда не оскорблял, от него никогда не исходила агрессия. Он был в этом смысле журналистом такой старой доброй формации, примером для молодых журналистов. И помимо прочего, он был очень приятным, хорошим, порядочным и мягким человеком. Его уход — это большая потеря: и профессиональная, и человеческая", — сказал Сванидзе.

Борис Ноткин был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), Орденом Дружбы (2011). Дважды становился финалистом "ТЭФИ" — в 1995 и 1996 годах в номинации "Лучший ведущий публицистической передачи".

На телеканале "ТВ Центр" отмечают, что программы Ноткина пользовались неизменным успехом у телезрителей.

"Непревзойденный интервьюер, он легко находил общий язык со всеми гостями. Его любили и уважали все коллеги без исключения. В этот трагический момент мы скорбим вместе с родными Бориса Исаевича и переживаем с ними невосполнимую утрату", — подчеркивается в тексте сообщения.