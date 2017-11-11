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Мокрый снег и дождь прогнозируются 13 ноября в Беларуси

12.11.2017 12:23 — Новости Общества | БелТА  
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются 13 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. Днем в отдельных районах осадки будут сильные. Ветер будет переменных направлений, умеренный, днем по юго-востоку порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов, во второй половине дня повысится до плюс 7 градусов.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день

 
Теги: Минск
 
 
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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются 13 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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