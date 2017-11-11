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Поклонников Михаила Задорного не пропускают на прощание с артистом
12.11.2017 13:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Поклонники Михаила Задорного, а также журналисты не могут попасть на территорию клиники "Медси", где сегодня проходит прощание с артистом. По информации журналистов охрана медцентра никого не пропускает через проходную на территорию клиники.
Возле клиники собрались более 50 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Перед началом церемонии представитель семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова прощание пройдет в закрытом режиме.
Ранее родственники Михаила Задорнова отказались обсуждать жизнь и смерть сатирика в различных ток-шоу, а также настояли на закрытом режиме прощания с артистом.
"Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти. Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", — заявили родственники.
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Родственники Михаила Задорнова не давали свое согласие на обсуждение жизни и смерти сатирика в различных ток-шоу, а также настояли на закрытом режиме прощания с...
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