Поклонникам разрешили попрощаться с сатириком Михаилом Задорновым

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Прощание с российским писателем и сатириком Михаилом Задорновым проходит в одной из Подмосковных клиник в воскресенье, поклонникам все-таки разрешили проститься с артистом, передает РИА Новости.

Около ста человек собрались возле клиники, чтобы проститься с известным сатириком. Ранее стало известно, что поклонники Задорнова и журналисты не могут попасть на территорию учреждения. Более часа им пришлось ждать за территорией больницы, так как изначально церемония проходила в закрытом режиме. Таким было желание самого Задорнова.

Согласно последним данным агентства, поклонников все-таки пустили проститься с артистом.

Ранее родственники Задорнова сообщили, что он будет похоронен в Латвии. Также семья сатирика напомнила о его ироничном отношении к публичности. Задорнов охранял свою жизнь и родственников от чужого назойливого вмешательства. Семья писателя попросила "не создавать суету вокруг его смерти".

Михаил Задорнов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Соболезнования семье юмориста выразил президент России Владимир Путин.