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Роналду стал отцом в четвертый раз
13.11.2017 09:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом – его подруга испанская модель Джорджина Родригес родила девочку, сообщает Sputnik.
"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", — написал Роналду в Instagram.
СМИ пишут, что после родов Роналду вместе с Родригес отправились в один из ресторанов Мадрида отпраздновать рождение ребенка.
Напомним, у 32-летнего Роналду есть трое детей от двух суррогатных матерей: семилетний Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые появились на свет в июне этого года.
Скоро стоит ожидать прибавления в семье еще одного знаменитого футболиста –
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Счастливые родители назвали дочь Аланой Мартиной и сразу после родов отправились в ресторан.
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