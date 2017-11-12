Роналду стал отцом в четвертый раз

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду в четвертый раз стал отцом – его подруга испанская модель Джорджина Родригес родила девочку, сообщает Sputnik.

"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

СМИ пишут, что после родов Роналду вместе с Родригес отправились в один из ресторанов Мадрида отпраздновать рождение ребенка.

Напомним, у 32-летнего Роналду есть трое детей от двух суррогатных матерей: семилетний Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые появились на свет в июне этого года.

Скоро стоит ожидать прибавления в семье еще одного знаменитого футболиста – форвард сборной Аргентины Лионель Месси готовится стать отцом в третий раз .