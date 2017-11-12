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Синоптики пообещали в понедельник в Минске мокрый снег
13.11.2017 09:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Облачную с осадками погоду пообещали синоптики на 13 ноября. Специалисты предупредили в сложных метеоусловиях в некоторых районах Беларуси, в частности, в Могилеве из-за тумана видимость не превысит 300 метров.
"13 ноября на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя", — сказали Sputnik в понедельник в Гидромете.
По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега, максимальная температура воздуха +7°С.
© Фото: Facebook / Александр Гуськов
Относительно погоды в столице в понедельник в Гидромете сообщили, что сегодня в Минске ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура воздуха составит +1..+3°С.
Синоптики также отметили, что некоторых районах возможны неблагоприятные погодные условия, в частности, в Могилеве сегодня будет наблюдаться туман, видимость на дорогах составит не более 300 метров. В Мстиславле ожидается гололед.
Рассказывая о синоптических рекордах в этот день за последние 100 лет, собеседники Sputnik сообщили, что холоднее всего 13 ноября было в Бобруйске в 1993 году, когда температурный столбик опустился до —19.4°С, а теплее всего — в 1996 году в Бресте, тогда воздух в дневные часы прогрелся до +15.5°C.
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Теплее всего 13 ноября в Беларуси было в Бресте в 1996 году - тогда воздух в дневные часы прогрелся до +15,5°C.
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