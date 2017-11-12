ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики пообещали в понедельник в Минске мокрый снег

13.11.2017 09:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Облачную с осадками погоду пообещали синоптики на 13 ноября. Специалисты предупредили в сложных метеоусловиях в некоторых районах Беларуси, в частности, в Могилеве из-за тумана видимость не превысит 300 метров.

"13 ноября на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя", — сказали Sputnik в понедельник в Гидромете.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега, максимальная температура воздуха +7°С.

Синоптики пообещали в понедельник в Минске мокрый снег
© Фото: Facebook / Александр Гуськов
Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу

Относительно погоды в столице в понедельник в Гидромете сообщили, что сегодня в Минске ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура воздуха составит +1..+3°С.

Синоптики также отметили, что некоторых районах возможны неблагоприятные погодные условия, в частности, в Могилеве сегодня будет наблюдаться туман, видимость на дорогах составит не более 300 метров. В Мстиславле ожидается гололед.

Рассказывая о синоптических рекордах в этот день за последние 100 лет, собеседники Sputnik сообщили, что холоднее всего 13 ноября было в Бобруйске в 1993 году, когда температурный столбик опустился до —19.4°С, а теплее всего — в 1996 году в Бресте, тогда воздух в дневные часы прогрелся до +15.5°C.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплее всего 13 ноября в Беларуси было в Бресте в 1996 году - тогда воздух в дневные часы прогрелся до +15,5°C.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Роналду стал отцом в четвертый раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика