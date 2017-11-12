Синоптики пообещали в понедельник в Минске мокрый снег

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Облачную с осадками погоду пообещали синоптики на 13 ноября. Специалисты предупредили в сложных метеоусловиях в некоторых районах Беларуси, в частности, в Могилеве из-за тумана видимость не превысит 300 метров.

"13 ноября на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя", — сказали Sputnik в понедельник в Гидромете.

По словам синоптиков, в отдельных районах прогнозируются сильные осадки, возможно налипание мокрого снега, максимальная температура воздуха +7°С.



© Фото: Facebook / Александр Гуськов Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу

Относительно погоды в столице в понедельник в Гидромете сообщили, что сегодня в Минске ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура воздуха составит +1..+3°С.

Синоптики также отметили, что некоторых районах возможны неблагоприятные погодные условия, в частности, в Могилеве сегодня будет наблюдаться туман, видимость на дорогах составит не более 300 метров. В Мстиславле ожидается гололед.

Рассказывая о синоптических рекордах в этот день за последние 100 лет, собеседники Sputnik сообщили, что холоднее всего 13 ноября было в Бобруйске в 1993 году, когда температурный столбик опустился до —19.4°С, а теплее всего — в 1996 году в Бресте, тогда воздух в дневные часы прогрелся до +15.5°C.