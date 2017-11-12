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Стриптизерши из Ростова испекут торт для Книги рекордов Гиннесса
13.11.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Стриптизерши одного из клубов Ростова-на-Дону готовы прославиться на весь мир, приготовив торт для Книги рекордов Гиннесса и забравшись в него, сообщает
© Фото: личный архив Н. Лёлиса
Ростовский стриптиз-клуб решил необычным образом отпраздновать свой юбилей: танцовщицы испекут огромный торт (его длина составит около трех метров, ширина — 1,5 метра, высота — 1,2 метра), а затем заберутся в него.
"Внутри торта планируется разместить рекордное число стриптизерш", — сказала собеседница, добавив, что какое количество девушек в него поместится, сказать пока затруднительно.
По подсчетам, внутри торта разместятся не меньше пяти девушек. "А может и больше. Это будет рекорд", — уточнили в клубе.
Торт будут печь сами работницы стриптиз-клуба, оказавшиеся кондитерами-любителями.
Все измерения, точные параметры торта и количество поместившихся туда танцовщиц будут переданы в специальный комитет Книги рекордов Гиннесса. Попробовать торт можно будет бесплатно.
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Затем праздничным тортом, в котором "начинкой" станут сами танцовщицы, угостят всех желающих.
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