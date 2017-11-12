Стриптизерши из Ростова испекут торт для Книги рекордов Гиннесса

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Стриптизерши одного из клубов Ростова-на-Дону готовы прославиться на весь мир, приготовив торт для Книги рекордов Гиннесса и забравшись в него, сообщает РИА Новости со ссылкой на PR-менеджер клуба.

Ростовский стриптиз-клуб решил необычным образом отпраздновать свой юбилей: танцовщицы испекут огромный торт (его длина составит около трех метров, ширина — 1,5 метра, высота — 1,2 метра), а затем заберутся в него.

"Внутри торта планируется разместить рекордное число стриптизерш", — сказала собеседница, добавив, что какое количество девушек в него поместится, сказать пока затруднительно.

По подсчетам, внутри торта разместятся не меньше пяти девушек. "А может и больше. Это будет рекорд", — уточнили в клубе.

Торт будут печь сами работницы стриптиз-клуба, оказавшиеся кондитерами-любителями.

Все измерения, точные параметры торта и количество поместившихся туда танцовщиц будут переданы в специальный комитет Книги рекордов Гиннесса. Попробовать торт можно будет бесплатно.